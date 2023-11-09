الخميس 09 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: القوات الروسية قصفت المناطق الحدودية في تشيرنيهيف 24 مرة

أرشيفية
أرشيفية

قالت الإدارة الإقليمية الشمالية لحرس الحدود الأوكراني، اليوم الخميس، إن قوات روسيا قصف التجمعات السكنية في تشيرنيهيف القريبة من الحدود مع روسيا 24 مرة.

 

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وجاء في تقرير لحرس الحدود الأوكراني: "خلال اليوم الماضي، قصف الروس المناطق الحدودية في منطقة تشيرنيهيف 24 مرة من أراضيهم، وتم تسجيل ما مجموعه 206 انفجارات، وتعرضت مجتمعات نوفهورود-سيفرسكي وسيمينيفكا وسنوفسك وهورودنيا لإطلاق النار".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.
وتم الإبلاغ عن ثمانية انفجارات في منطقة نوفهورود-سيفيرسكي، من المحتمل أن تكون استخدمت فيها مدافع هاون عيار 120 ملم.
وقصف الروس مجتمعات سنوفسك وهورودنيا، باستخدام قذائف الهاون والمدافع المضادة للطائرات.

 

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