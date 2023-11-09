فعاليات البرنامج التطوعي المجتمعي داخل القرى الأكثر احتياجًا بالشرقية

أحتضن مركز شباب الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، البرنامج التطوعي المجتمعي داخل القرى الأكثر احتياجًا (نظافة وتشجير ودهانات) والتي يتم تنفيذها تحت شعار "حرفتك.. مهنتك" وذلك خلال الفترة من 8 حتى 10 نوفمبر، بمشاركة 30 شابًا وفتاة من أندية الفتاة والتطوع بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية.

وقام أعضاء أندية التطوع والفتاة والمرأة بمركز شباب الصالحية الجديدة، بعمل مشروع خدمة عامة تطوعي، ونفذ الشباب المشارك دهانات جذوع الأشجار وبوابة الدخول الرئيسية للمركز وأيضًا زراعة أشجار الزينة والمثمرة.

يذكر أن مبادرة "حرفتك مهنتك" لتعليم الحرف اليدوية والتراثية والبرنامج التطوعي المجتمعي داخل القرى الأكثر احتياجًا لأندية التطوع، وأندية الفتاة والمراة بجميع مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية.