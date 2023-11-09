نقيب الأطباء: نسعى لإصدار قانون منضبط وحديث للمسئولية الطبية

اجتمع قيادات لجنة الصحة بمجلس النواب، د. أشرف حاتم رئيس اللجنة، وكل من د. محمد الوحش، ود. عبلة الألفي، ود. سهير عبد الحميد، ود. كريم بدر ود. راوية مختار بهيئة مكتب نقابة أطباء مصر، وذلك لمناقشة العديد من القضايا المهنية وذلك بدار الحكمة بالقاهرة.

وفي البداية قدم أعضاء لجنة الصحة، التهنئة للدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء وللمجلس الجديد بثقة أطباء مصر، متمنين خالص الأمنيات بالتوفيق في تحمل مسئولية هموم ومشاكل الأطباء والقطاع الطبي.

وأكد د. أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر، أن سعي النقابة علي مدار سنوات طويلة كان من أجل إصدار قانون منضبط للمسئولية الطبية يضمن إجراء التحقيق مع الطبيب بمعرفة لجنة فنية والعقوبات تكون تعويضات للمريض في حالة ثبوت الخطأ ويكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة.

ومن جانبه، أكد د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على اهتمام الرئيس بتلافي أي عوار دستوري في القانون وسرعة الانتهاء منه و أنه من المتوقع إحالة القانون من مجلس الوزراء إلي لجنة الصحة قريبًا.

وصرح د. محمد فريد حمدي أمين عام النقابة، أن موقف النقابة الثابت هو الرافض لأي مشروع قانون مشوه قد يؤدي إلي واقع أسوأ من الوضع الحالي وأن فلسفة قانون المسؤولية الطبية هي العدالة الناجزة للمريض والطبيب.

الوحش: الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية هو جزء من أجندة تشريعية تخص الفريق الصحي كافة

وأشار د. محمد الوحش وكيل لجنة الصحة، إلى أن الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية هو جزء من أجندة تشريعية تخص الفريق الصحي كافة، وأن الهدف من تلك التشريعات اتاحة خدمة صحية بجودة متميزة للمريض المصري وبيئة أفضل للفريق الصحي.

ومن ناحيته أكد د. أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة، أن التعويض العادل والجابر للضرر حال ثبوت الخطأ البشري وليس المضاعفات الطبية المثبتة بالدوريات العلمية هي أقوى ضمانة لاستقرار الخدمة الطبية بالدولة.

وأكد مجلس نقابة مصر، أن قانون المسئولية الطبية يختص بالخطأ الطبي وليس الممارسات غير القانونية وأنه يجب التفرقة بين الخطأ الطبي وبذل الجهد والعناية بالمريض والمضاعفات الطبية نتيجة التدخل الطبي، وكذلك الإهمال الطبي وأن تشكيل لجنة فنية محايدة للبت في المسائل الطبية أمر حتمي ومعمول به في كل دول العالم بما فيها دول الخليج وآخرها الإمارات.

وأوضح د. أحمد مبروك مقرر لجنة الإعلام بالنقابة، أن النقابة ستقوم بالتذكير بمواد القانون الخاصة بالمسؤولية الطبية بتغطية إعلامية علي مدار الأسابيع القادمة لما للقانون من أهمية قصوي.