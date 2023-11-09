نجع حمادي العام تستقبل ١٦٨٧ مواطن خلال الأسبوع الأول من التشغيل الجزئى

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن مستشفى نجع حمادي العام الجديدة إستقبلت أكثر من ١٦٨٧ مواطن بالعيادات الخارجية منذ تشغيلها تجريبياً في الأول من نوفمبر وحتي السادس من الشهر.

وأوضح الدكتور محمد أن المستشفي قدمت خدماتها ل ١٨٣ مريض في تخصص الأنف والأذن والحنجرة ، ٤٥٩ أطفال ، ١٠٠ مسالك بولية ، ٣٥١ جلدية ، ١٢٧ نساء ، ٣١٠ رمد ، ٣٢ علاج طبيعي ،٩٠ مخ وأعصاب.

و أشار الدكتور حيدر عبد الحميد مدير مستشفي نجع حمادي العام، إلي إستعدادات المستشفي لتلقي المواطنين وتوقيع الكشف اللازم عليهم من خلال فريق طبي متكامل يضم العيادات الخارجية ، الصيدلية ، المعمل والأشعة، وذلك بهدف تذليل المشقة علي المواطنين وحصولهم علي الرعاية الصحية اللازمة لهم.

يذكر أن مستشفي نجع حمادي الجديدة تقع علي مساحة ٣٨٠٠ م٢ وذلك بطاقة ١٧٣ سرير وتتكون من طابق أرضى و ٦ أدوار مكرر، يحتوي الطابق الأرضي علي (الطواريء - الأشعة - صيدليات- شبكة الغازات - المطبخ - المغسلة - المشرحة - النفايات - مخازن)

فيما يحتوي الطابق الأول علوي بالمستشفي علي قسم الغسيل الكلوى ويضم ٣١ ماكينة وقسم العيادات الخارجية ويضم ( ٢٨ عيادة - ٢ صيدلية) وقسم المناظير. ويحتوي الطابق الثاني علي قسم إقامة مرضي بطاقة ٢٠ سرير ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة والإدارة العامة وخدمات.

فيما يضم الطابق الثالث علي قسم الولادة وقسم الحضانات ( ١١ حضانة مبتثرين - ١٤ سرير ولادة حديثة و سرير للعزل) وقسم النساء والولادة ( ٢ ولادة طبيعية - ١٨ سرير اقامة نساء وولادة) وسكن أطباء وقسم الصدر.

ويشمل الطابق الرابع علي قسم إقامة المرضى ( ٥١ سرير اقامة تخصصات) و ٢ قاعة تدريب، ويحتوي الدور الخامس علي قسم العمليات ( ٥ غرف عمليات متنوعة - ٨ أسرة إفاقة - ٢ أسره تحضير) قسم التعقيم المركزي والعناية المركزة ( ١١ سرير - سرير عزل)