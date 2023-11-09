موعد بدء فصل الشتاء فلكيًا

يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن موعد بداية فصل الشتاء رسميًا وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء فصل الخريف جغرافيًا والذي من المقرر أن ينتهي في الحادي والعشرين من ديسمبر المقبل.

موعد فصل الشتاء جغرافيًا

ووفقًا للموعد الجغرافي لفصل الشتاء، فمن المقرر أن يبدأ فصل الشتاء يوم 22 ديسمبر المقبل ويستمر لمدة ثلاثة شهور حيث ينتهي يوم 20 مارس المقبل، إذ يتسم بالانخفاض الشديد في درجات الحرارة وبرودة الطقس على كافة أنحاء البلاد.

أهم سمات فصل الشتاء

يكون فصل الشتاء بين الخريف والربيع، ويحدث عند حدوث ميلان محور الأرض عن نصف الأرض الذي يكون موجه بعيدًا عن الشمس.

يتميز فصل الشتاء بازدياد معدل برودة الجو عن باقي فصول العام.

يتسم فصل الشتاء بهبوب الرياح الشديدة وسقوط الأمطار والبرد والثلج.

كما يتميز فصل الشتاء بقصر ساعات النهار وطول ساعات الليل.

تطول في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فترة الليل، وتقصر فترة النهار، وهذا على عكس ما يحدث في القسم الجنوبي من الكرة الأرضية حيث تطول فترة النهار، وتقصر فترة الليل، حيث يكون في القسم الشمالي من الكرة الأرضية فصل الشتاء عبارة عن (93 يومًا)، أما في الجنوب فيكون الشتاء عبارة عن (89 يومًا).

ويحدث في فصل الشتاء ظاهرتي الرعد والبرق نتيجة لسقوط الأمطار.

كما تسقط أيضًا الثلوج في الدول التي تنخفض فيها درجة الحرارة إلى معدلات تحت الصفر.