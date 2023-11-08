استشهاد 30 فلسطينيًا على الأقل في قصف استهدف منزلين في مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، منزلين في مُخيم "جباليا" شمال قطاع غزة؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الأشخاص بينهم أطفال.

قالت مصادر بالقطاع إن القصف أدى لاستشهاد 30 شخصًا بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، موضحة أن هناك عشرات الأشخاص ما زالوا عالقين تحت ركام المنزلين.

على صعيد متصل، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن حوالي 300 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وذكر المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، أن حوالي 50 من مباني الوكالة، بينها مدارس، تضررت بسبب الحرب.

وأوضح المسؤول الأممي: "أصبحت مدارسنا أماكن إيواء الآن، ويطلب التلاميذ شربة ماء ورغيف خبز، وكلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة زادت صعوبة متابعة دروسهم".

وأفاد لازاريني عبر منصة "إكس" بأن 92 من موظفي الوكالة الأممية استشهدوا حتى الآن خلال الحرب.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ارتقى 10515 شهيدًا في قطاع غزة، من بينهم 4324 طفلا، و2823 سيدة، و649 مُسنًا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2550 شخصًا، بينهم أكثر من 1350 طفلاً.