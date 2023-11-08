جوجل تصلح خطأً في Android 14 منع مستخدمي Pixel من الوصول إلى أجهزتهم

أفاد موقع Ars Technica أن العديد من مالكي هواتف Pixel قد شعروا بطعم سيئ في أفواههم بعد أن استغرقت شركة Google أكثر من شهر لإصلاح خطأ خطير. ظهر لأول مرة مع إطلاق Android 14 مرة أخرى في 8 أكتوبر، مما أدى إلى منع بعض المستخدمين الذين لديهم حسابات متعددة من التخزين المحلي لأجهزتهم. إنه يؤثر على أجهزة متعددة بدءًا من Pixel 4 إلى Pixel 8، وبالنسبة للعديد من المستخدمين، كان الأمر أشبه بإغلاق هواتفهم بواسطة برامج الفدية.

لم يتمكن بعض الأشخاص من فتح قفل أجهزتهم، بينما تمكن آخرون من التشغيل ولكن لم يتمكنوا من الوصول إلى وحدة تخزين القفل. ومع ذلك، فقد جعل هذا الخطأ بعض الهواتف غير قابلة للاستخدام تمامًا، حيث أنها ستستمر في التشغيل ولا تصل أبدًا إلى الشاشة الرئيسية. ظهرت تقارير عن المشكلة بعد وقت قصير من إطلاق Android 14، لكن جوجل استمرت في طرح إصدار الأخطاء ولم تعترف بالخلل إلا بعد حوالي 20 يومًا من ظهوره.

يتم الآن طرح تصحيح التحديث لشهر نوفمبر، لكن ملاحظات الإصدار الأولية بتاريخ 2 نوفمبر لم تكن إيجابية للغاية. وقالت جوجل إن المستخدمين الذين تم حظرهم من مساحة التخزين الخاصة بهم قد يستعيدون بعض البيانات فقط، وقد يفقد أولئك الذين يواجهون عملية التشغيل كل شيء. ومع ذلك، ينص تحديث اليوم على أن المستخدمين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى مساحة تخزين الوسائط يجب أن يستعيدوا جميع بياناتهم بمجرد تثبيت تصحيح نوفمبر.

ومع ذلك، قد لا يكون أولئك الذين عالقون في عملية إعادة التشغيل محظوظين. سيتمكن هؤلاء الأشخاص على الأقل من النهوض والتشغيل مرة أخرى بعد إرسال النموذج. ومع ذلك، قالت جوجل إن "حلول استعادة البيانات لا تزال قيد التحقيق للأجهزة التي يتم إعادة تشغيلها بشكل متكرر"، مضيفة "سنشارك تحديثات إضافية قريبًا".

تُظهر هذه الحادثة الدنيئة كيف فشلت جوجل في التنفيذ الصحيح لأنظمتها الآمنة التي تم الترويج لها كثيرًا، كما أشار موقع Ars Technica. واستمرت في طرح Android 14 مع الخلل على الرغم من التقارير المتعددة، ولم يعمل نظام التقسيم المزدوج المتبجح لأنه لم يكتشف بدقة فشل التمهيد. أخيرًا، استغرق الأمر وقتًا طويلاً من Google لرفع المشكلة إلى أولوية أعلى، مما ترك العديد من المستخدمين عالقين في الهواتف المعطلة لأسابيع. قال أحد المستخدمين الذين يشعرون بالاشمئزاز في أداة تعقب المشكلات في Google: "لم أكن أدرك أن "سبع سنوات من التحديثات" لم تكن ميزة، بل تهديدًا".