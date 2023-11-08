الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني يعتزمان استئناف الاتصالات العسكرية

يعتزم الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، والرئيس الصيني "شي جين بينج"، إعلان استئناف الاتصالات بين الإدارات العسكرية للبلدين خلال اجتماع في 15 نوفمبر في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأربعاء.

وأشارت صحيفة "إكسيوس" إلى أن الإعلان سيصدر على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو.

ووفقًا للصحيفة، خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، أوضح وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الصين مستعدة لاستئناف عمل قنوات الاتصال بين وزارتي الدفاع في البلدين.

وأكدت الصحيفة أن استئناف عمل القنوات التي أوقفتها الصين في عام 2022 احتجاجًا على زيارة رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى تايوان، هي إحدى الأولويات الرئيسية للبيت الأبيض.

بيان أمريكي عاجل حول تزويد أوكرانيا بدعم عسكري إضافي:

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، لا يزال يؤمن بقدرة كييف على استعادة الأراضي المفقودة، رغم محاولات هجومها المضاد الفاشلة، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال كيربي للصحفيين ردًا على سؤال عما إذا كان بايدن لا يزال يؤمن بقدرة أوكرانيا على استعادة الأراضي المفقودة: "الأوكرانيون هم أول من يقول إنهم لم يحرزوا التقدم الذي يريدونه في الهجوم المضاد، وفيما يتعلق بالسؤال حول ما إذا كان الرئيس يؤمن، بالتأكيد".