يقي من السرطان.. طريقة عمل سمك السلمون بالليمون

يعرف سمك السلمون بفوائده العديدة لإحتوائه على الأوميجا 3، والتي تعمل على تقليل الالتهاب وخفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وتحسين وظيفة الخلايا التي تبطن الشرايين، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل سمك السلمون المشوي بالليمون اللذيذ.

سمك السلمون

طريقة عمل سمك السلمون المشوي بالليمون

المقادير

- السلمون : 4 شرائح

- الثوم : فصّان (مهروس)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- روزماري : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ربع كوب (حامض)

- ريحان : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : نصف كوب

طريقة التحضير

في وعاء اخلطي الثوم مع الملح، والفلفل الأسود، وعصير الليمون الحامض حتى تتجانس.

ضعي شرائح السلمون في التتبيلة حتى تتغطى بالكامل.

وزعي شرائح السلمون في صينية فرن مدهونة بالقليل من زيت الزيتون.

انثري الروزماري والريحان على وجه السلمون.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى يتحمر السمك وينضج وقدميه ساخناً.