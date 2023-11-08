طريقة تحضير بيتزا بالسجق واللحم المفروم

البيتزا من الوصفات الشهية التي يحبها الكثير، ومن أبرز الأصناف المفضلة لدى البعض هي بيتزا بالسجق واللحم المفروم، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل.

طريقة عمل بيتزا بالسجق واللحم المفروم:

المقادير

- لعجينة البيتزا:

دقيق: 3 أكواب

الخميرة الفورية: ملعقة صغيرة

ملح: ملعقة صغيرة وربع

زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة

الماء: كوب

- مقادير الحشوة:

جبن الشيدر: 220 غرامًا (مفروم مكعبات صغيرة)

سجق: كوب (مقطع حلقات)

لحم مفروم: نصف كوب (معصج)

جبن موزاريلا: 3 أكواب (مبشور)

صوص البيتزا: حسب الحاجة (جاهز)

طريقة التحضير:

لتحضير العجينة: اخلطي الدقيق، والزيت، والخميرة، والملح، والماء، بالعجانة حتى تصبح عجينة قابلة للتشكيل وناعمة، ثم غطيها واتركيها لمدة 45 دقيقة حتى تتخمر ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 4 ساعات.

أخرجي العجينة من الثلاجة واتركيها مغطاة لحين تحضير الحشوة.

ادهني صينية بيتزا دائرية بزيت الزيتون، وافردي العجينة على شكل دائرة وضعيها في الصينية ثم غطيها واتركيها لمدة 30 دقيقة.

سخني الفرن على درجة حرارة 250 مئوية.

وزعي صوص البيتزا على العجينة، ثم جبن الشيدر المفروم، والسجق، واللحم المفروم، ثم وزعي جبنة الموزاريلا المبشورة.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج وتنفش وتذوب الجبنة وتصبح ذهبية اللون.

قطعيها لمثلثات وقدميها ساخنة.