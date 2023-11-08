الأمين العام للناتو يُعرب عن ثقته في دعم الحلف لأوكرانيا

أكد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج، على خلفية قيام الحكومة السلوفاكية بحظر حزمة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، أنه واثق من أن دعم الحلف لكييف سيستمر، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

قال ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي مشترك في بروكسل مع الرئيسة الهنغارية، كاتالين نوفاك، ردًا على طلب الصحفيين بالتعليق على موقف سلوفاكيا: "لن أتحدث عن حلفاء منفردين، لكن بشكل عام نقوم بعمل عظيم لمساعدة أوكرانيا، أنا واثق من أن مثل هذه المساعدة ستستمر لأنها تصب في المصالح الأمنية لجميع أعضاء "الناتو".

المساعدات العسكرية لأوكرانيا:

ومنعت الحكومة السلوفاكية الجديدة اليوم مبادرة من سابقتها بتخصيص حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 40.3 مليون يورو.

وانتقد رئيس الوزراء السلوفاكي الجديد روبرت فيكو مرارًا سلطات بلاده السابقة لدعمها أوكرانيا، ووعد بوقف الدعم العسكري لكييف.

وأشار إلى أنه بسبب نقل المعدات العسكرية إلى القوات الأوكرانية، وجد جيش بلاده نفسه في حالة يرثى لها، وطالب بمحاسبة أعضاء الحكومة السلوفاكية الذين قرروا تسليم مقاتلات من طراز "ميغ-29" للجيش الأوكراني.