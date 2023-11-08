انتظام الدراسة في أول يوم دراسي بكلية بنات الأزهر بمحافظة الوادي الجديد

أكد الدكتور عبد المحسن علي وهبة، عميد كلية بنات الأزهر بالوادي الجديد وكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بأسيوط، انتظام الدراسة بكلية بنات الأزهر بمحافظة الوادي الجديد، والذي يضم الفروع الثلاثة أصول الدين واللغة العربية والشريعة الإسلامية، حيث تعد الكلية النواة الأولى في المحافظة لكليات جامعة الأزهر.

وأكد وهبة إن المحافظة ساهمت بشكل كبير في توفير بعض المباني لفرع الجامعة لضمان توفير وسائل الدراسة المنتظمة بكلية البنات بالأزهر التي تضم عددا كبيرا من الطالبات. من أبناء المحافظة وطلبة من المحافظات الأخرى.

وكشف عن توفير مبنى لإيواء الطالبات الوافدات، بالتنسيق مع المحافظة، بأسعار مناسبة ووجبات يومية، وتوفير استراحة لمعلمي فرع جامعة الأزهر بمحافظة أسيوط.

وأشار إلى أنه سيشهد العام المقبل افتتاح فرع لمدرسة الدراسات الإسلامية للأطفال يخدم طلاب الأزهر في كافة مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة.

جدير بالذكر أن إنشاء فروع كليات جامعة الأزهر بالوادي الجديد تم بالتنسيق بين اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد أبو زيد نائب رئيس جامعة الأزهر. ولتسهيل تقديم طلبة الأزهر بالمحافظة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة لتعظيم الاستفادة من البحث العلمي والخبرات الأكاديمية في مختلف المجالات.