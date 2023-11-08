الدكتور ياسر عبدالصبور رئيسا لقسم المحاصيل بزراعة أزهر أسيوط بنين

رئيس جامعة الإزهر يصدر قراراً بتكليف

أصدر رئيس جامعة الإزهر الدكتور سلامة داود قراراً بتكليف الدكتور ياسر عبد الصبور محمد محمد بمنصب رئيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بأسيوط ويعكس هذا التعيين الثقة التي يتمتع بها الدكتور ياسر من قبل إدارة الجامعة وتأكيدها على قدراته المهنية والأكاديمية المميزة.

يُعتبر القسم المحوري في برامج كلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بأسيوط، إذ يقوم بتدريب الطلاب على كل جوانب الزراعة من حيث زراعة المحاصيل الفلاحية وتحسينها والتعامل مع القضايا المتعلقة بالتغذية النباتية والتحكم في آفاتها.

يمتلك الدكتور ياسر عبد الصبور محمد محمد خبرة واسعة في المجال الزراعي، حيث كان يشغل منصب أستاذ في قسم المحاصيل بكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بأسيوط منذ فترة طويلة. وعلاوة على ذلك، له العديد من الأبحاث العلمية والمنشورات في مجال الزراعة ونشر العديد من المقالات في المجلات العلمية المرموقة.

من المتوقع أن يقوم الدكتور ياسر بتنمية القسم وتحسين برامجه التعليمية بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل وتحديات الزراعة الحديثة. سيعمل أيضًا على تطوير البحث العلمي وتعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات الأخرى في المجال الزراعي.

يجسد تكليف الدكتور ياسر عبد الصبور محمد محمد برئاسة قسم المحاصيل الثقة في قدراته ومساهمته الفعالة في تعزيز قطاع الزراعة في الجامعة والمجتمع المحلي. نتطلع إلى رؤية الانجازات المستقبلية له وانعكاسها على التطور والتقدم في مجال الزراعة.