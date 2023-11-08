دونجا يسجل هدف التعادل في شباك أحمد الشناوي

سجل عماد نبيل دونجا لاعب وسط الزمالك هدف التعادل في شباك بيراميدز في المباراة الجارية على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر .

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أحرز دونجا الهدف التعادل في الوقت بدل ظائع في الدقيقة 92 ، وجاء الهدف من خلال كرة عرضية وصلت ناصر منسي ليمررها إلى دونجا ويسددها في شباك أحمد الشناوي .

تشكيل الزمالك الرسمي لمباراة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

تشكيل بيراميدز لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - دودو الجباس.