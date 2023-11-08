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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة ينطلق في السباق الرئاسي اليوم بمؤتمر صحفي عالمي

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة ينطلق في السباق الرئاسي اليوم بمؤتمر صحفي عالمي".

 ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

 مرشح الوفد يلقي خطابًا مهمًا حول تفاصيل البرنامج الانتخابي 

 7 مؤتمرات سياسية بالمحافظات تبدأ غدًا في "ميت فارس" بالدقهلية  

 إسرائيل تستبيح حرمة المقدسات 

 تدمير المساجد والكنائس في غزة والمستشفيات تحولت إلى مقابر 

 قصف قافلة الصليب الأحمر المحملة بالخبز والمياه وحليب الأطفال 

 "مدبولي": الرئيس يكثف الاتصالات لوقف الحرب 

 الاحتلال يطلب من أمريكا 200 طائرة مسيرة للمساعدة في الإبادة 

 اليوم.. الاجتماع الوزاري للقمة العربية الطارئة بالرياض اليوم 

 انطلاق الدعاية الانتخابية وإعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 

 د. وجدي زين الدين يكتب: عبدالسند يمامة وحقوق المصريين

الجريدة الورقية