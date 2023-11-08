اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة ينطلق في السباق الرئاسي اليوم بمؤتمر صحفي عالمي

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة ينطلق في السباق الرئاسي اليوم بمؤتمر صحفي عالمي".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

مرشح الوفد يلقي خطابًا مهمًا حول تفاصيل البرنامج الانتخابي

7 مؤتمرات سياسية بالمحافظات تبدأ غدًا في "ميت فارس" بالدقهلية

إسرائيل تستبيح حرمة المقدسات

تدمير المساجد والكنائس في غزة والمستشفيات تحولت إلى مقابر

قصف قافلة الصليب الأحمر المحملة بالخبز والمياه وحليب الأطفال

"مدبولي": الرئيس يكثف الاتصالات لوقف الحرب

الاحتلال يطلب من أمريكا 200 طائرة مسيرة للمساعدة في الإبادة

اليوم.. الاجتماع الوزاري للقمة العربية الطارئة بالرياض اليوم

انطلاق الدعاية الانتخابية وإعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية

د. وجدي زين الدين يكتب: عبدالسند يمامة وحقوق المصريين