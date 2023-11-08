المشدد 10 أعوام لمتهم بإنهاء حياة أخر إثر خلافات عائلية بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسي، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام على "ج.م.ج"، عامل، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة؛ لاتهامه بإنهاء حياة "م.ع.ا"، عامل، بسبب خلافات عائلية، وذلك في القضية المقيدة برقم 6140 لسنة 2023 جنايات مينا البصل.



وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل؛ يفيد وقوع مشاجرة على أثرها قام شخص بطعن أخر بسلاح أبيض "سكين"، وأودى بحياته في الحال، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.



وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وبسبب حدوث خلافات عائلية بين المتهم والمجني عليه، فإنه ويوم الواقعة تشاجرا سويا، فتوعد الأخير الأول ثم غادر بالدراجة البخارية خاصته، لكن المتهم دلف إلى مسكنه، وتحصل على سلاح أبيض "سكين"، وتوجه صوب المكان الذي أيقن تواجد المجني عليه فيه وسدد له ضربة نافذة في رقبته، نتج عنها إصابته التي أودت بحياته.



وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم إحتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: شريف محمد مجدي الجندي، ورامه سعد محمد طبيخة، ووائل محمد صبري، وسكرتير محكمة الجنايات، سعيد عبدالعظيم يعقوب.