وفد البنك الدولي لبرنامج التنمية المحلية يتفقد عدداً من المشروعات بسوهاج

قام وفد بعثة البنك الدولي، والمكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بجولة تفقدية اليوم، لعدد من مشروعات البرنامج المنفذة بمدينة سوهاج، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية مدير المكتب التنسيقي للبرنامج، والسيدة كاترين توفي مدير الممارسات الحضرية بالبنك الدولي، يرافقهم الدكتور محمد عبد الهادي نائب مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وأعضاء وحدة التنفيذ.

واستهل الوفد زياراته الميدانية بتفقد "الحديقة المتحفية" بمدينة ناصر، والتي شهدت أعمال تطوير وتجميل على مساحة 4123 متر مربع، وتفقد الوفد معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية داخل الحديقة، كما تفقدوا البازارات المخصصة لعرض وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية التي تشتهر بها المحافظة، حيث يبلع عددها 12 بازار سياحي، كما تفقدوا أعمال ربط كورنيش أخميم بكورنيش النيل الشرقى بمدينة سوهاج .

وتضمنت الزيارة تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، والذي تم انشاؤه بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه، ضمن مشروعات البرنامج، والذي يأتي في إطار توجهات الدولة للتحول الرقمي والميكنة لكافة الخدمات المحلية، ويعد المركز رقم 15 على مستوى المحافظة، حيث تم تطوير 14 مركز تكنولوجي بجميع مراكز ومدن وأحياء سوهاج؛ لتقدم أكثر من 46 خدمة محلية مميكنة للمواطنين والمستثمرين في سهولة ويسر.

واختتم الوفد زيارته للمحافظة بتفقد سوق مدينة ناصر الحضري الجديد "، الذي يضم 114 بائكة داخلية مختلفة المساحات، و 74 بائكة خارجية، تم إنشائها بساحة السوق لاستيعاب أكبر عدد من الباعة الجائلين، وبلغت التكلفة الإجمالية للسوق 15 مليون و 933 ألف جنيه، ضمن مشروعات البرنامج المنفذة بسوهاج، ويخدم المشروع 500 ألف نسمة، ليساهم في منع انتشار الباعة الجائلين، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق.