فوز مركز شباب الجناين على 6 أكتوبر في دورى مراكز شباب النسخة العاشرة

تواصل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء إدارة التنميه الشبابية مباريات ومنافسات دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

شهد مركز شباب الجناين مع مركز شباب 6 أكتوبر بالعريش ، مباراة قمة في الإثارة بين اللاعبين وتألق حراس المرمى للفريقين، وانتهت إلي فوز الجناين بهدف نظيف، علي ملعب الشهيد احمد منسي ,بحضور محمد عبد القادر مدير أدارة رمانة وعدد من مديري المراكز .

وأكد ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة ، على اللاعبين بضرورة ظبط النفس ، وعدم العصبية ، او إبداء اى اعتراضات واحترام جميع القرارات الصادرة من حكام المباراة ، ليخرج الدورى هذا الموسم بالشكل اللائق

كمًا يهنئ “حسن عبدالوهاب ” الفريق الفائز متمنيًا لهم بالتؤفيق والنجاح , مشيراً إلى أهمية تشجيع النشء والشباب على ممارسة الرياضة، واكتشاف مواهبهم في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية نشر الرياضة بالمجتمع لما لها من أدوار إيجابية عديدة

وتحرص الوزارة علي توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب

وفى تصريح سابق لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، أن دورى مراكز الشباب واحد من أهم المشروعات القومية على مدى 10 سنوات متتالية لغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية، فضلا عن دوره المهم فى اكتشاف الموهوبين فى لعبة كرة القدم، حيث يشارك فيها أكثر من 25 الف لاعب من جميع القرى والمدن، حيث تسعى العديد من الأندية المصرية إلى التعاقد مع اللاعبين من الدورى من خلال متابعة منافسات الدورى.