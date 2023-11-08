خالد البلشي: صمود الصحفيين في غزة غير الرأي العام العالمي لصالح القضية
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنه يشارك في وقفة في بورسعيد مع وفد من الشعب الياباني أتى عبر قارب السلام الياباني، للمطالبة بوقف الحرب على غزة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الوفد الياباني له رمزية، حيث عانت اليابان من ويلات الحرب، وأيضا هناك رمزية لوجود الوقفة في مدينة بورسعيد الباسلة، هذه الأرض المصرية التي انتصرت على العدوان الصهيوني سابقا.
ونوه إلى أن المهم في وقفة اليوم هو أن الرسالة شعبية وليست رسمية، تتضامن الشعوب مع شعب غزة، وتثبت أن رسائل الإعلام الغربي المزيفة سقطت أمام صمود الصحفيين الذين ينقلون الحقيقة من أرض غزة، والذين نجحوا في تغيير وجهة نظر شعوب العالم، والقنوات التي نقلت الحقيقة مثل "القاهرة الإخبارية"، ساهم في تحويل الضمير العالمي لصالح القضية.
ولفت إلى أن هناك نحو 3 صحفيين يقتلون يوميا بقصف الاحتلال الإسرائيلي، وهذه جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، ويجب تقديم المتهمين بها إلى المحاكمة الدولية.
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