الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

خالد البلشي: صمود الصحفيين في غزة غير الرأي العام العالمي لصالح القضية

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنه يشارك في وقفة في بورسعيد مع وفد من الشعب الياباني أتى عبر قارب السلام الياباني، للمطالبة بوقف الحرب على غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الوفد الياباني له رمزية، حيث عانت اليابان من ويلات الحرب، وأيضا هناك رمزية لوجود الوقفة في مدينة بورسعيد الباسلة، هذه الأرض المصرية التي انتصرت على العدوان الصهيوني سابقا.

txt

ارتفاع حصيلة وفاة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة لـ33

txt

أيام الفيلم الفلسطيني في الأردن تنطلق بـ 5 أفلام عن قطاع غزة

ونوه إلى أن المهم في وقفة اليوم هو أن الرسالة شعبية وليست رسمية، تتضامن الشعوب مع شعب غزة، وتثبت أن رسائل الإعلام الغربي المزيفة سقطت أمام صمود الصحفيين الذين ينقلون الحقيقة من أرض غزة، والذين نجحوا في تغيير وجهة نظر شعوب العالم، والقنوات التي نقلت الحقيقة مثل "القاهرة الإخبارية"، ساهم في تحويل الضمير العالمي لصالح القضية.

ولفت إلى أن هناك نحو 3 صحفيين يقتلون يوميا بقصف الاحتلال الإسرائيلي، وهذه جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، ويجب تقديم المتهمين بها إلى المحاكمة الدولية.

مواد متعلقة

صور فضائية تظهر قيام الاحتلال الإسرائيلي بتقسيم قطاع غزة عسكريًا إلى شطرين

الصحة الفلسطينية: لا مكان آمن في قطاع غزة ووضع مستشفى القدس حرج

توقف المخابز عن العمل في شمال قطاع غزة بسبب نقص الوقود

قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة

رئيس وزراء فلسطين: قطع إسرائيل المياه والكهرباء وتجويع قطاع غزة جرائم الحرب

دبلوماسية روسية: إجلاء الروس من قطاع غزة قريبًا

روسيا تدعو إلى ضرورة التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة

عشرات الشهداء والجرحى بدير البلح وسط قطاع غزة
الجريدة الورقية