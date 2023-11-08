الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 5 أشخاص اثر انقلاب سيارة بطريق السويس الصحراوى

بوابة الوفد الإلكترونية

تعرض 5 أشخاص للإصابة، إثر انقلاب سيارة بطريق السويس الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.  

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تفاصيل حادث انقلاب عربة مدرسة بجانب الريف الأوروبي

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مصرع وإصابة 3 في حادث إنقلاب ميكروباص بالشرقية

وعلي الفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق السويس الصحراوى انتقلت سيارات إسعاف إلى المكان 

وتبين من خلال الفحص، انقلاب سيارة نتج عنها إصابة 5 اشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وجار رفع آثار الحادث. 

ضبط تشكيل عصابي متهم  بسرقة مخزن بشركة غزل شبين الكوم في المنوفية

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية ،  من ضبط تشكيل عصابى قام بسرقة مخزن لبيع بكر خيط غزل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وكانت البداية بتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من  مأمور قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، يفيد بسرقة مخزن بشركة غزل شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

على الفور قرر مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية ،  تشكيل فريق بحث برئاسة ،رئيس مباحث قسم شبين الكوم  و معاون أول مباحث قسم شبين الكوم ومعاون مباحث القسم وتم ضبطهم ، حيث تبين من المعلومات والتحريات قيام 3 أشخاص - "لإثنين منهم معلومات جنائية"، بسرقة بكر خيط غزل من داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، مستخدمين سيارة ملاكى و3 سيارات نقل تابعين لإحدى شركات الشحن قيادة 3 سائقين- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية "حسن النية".
وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المخزن المشار إليه إثر خلافات مالية، وأرشدوا عن جميع المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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