تفاصيل حادث انقلاب عربة مدرسة بجانب الريف الأوروبي

لقي شخصان حتفهما وأصيب 18 تلميذًا في حادث تصادم سيارة سوزوكي خاصة بمدرسة، وسيارة أخرى ملاكي، في مدخل طريق أبو غالب بجوار كوبري الريف الأوروبي، على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة ونقل الصغار المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

ترجع تفاصيل عندما ورد بلاغ من الأهالي يفيد بوجود حادث تصادم بين سيارة سوزوكي بها تلاميذ صغار وأخرى ملاكي، أمام مدخل أبو غالب بجوار كوبري الريف الأوروبي، طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف وأخرى إطفاء، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ورفع رجال المرور حطام الحادث من أعلى الطريق، لتعود الحركة المرورية أعلى الطريق إلى طبيعتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وقدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات هامة للمواطنين، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، لتفادي وقوعهم في الخطر.

وأوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، على عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة،كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة، مع الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامة المواطنين، بجانب الحرص على تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أما وفي حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية، نوهت إدارة المرورة بضرورة ترك مسافة كافية بين السائق وبين السيارة التي أمامه، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ، بالإضافة إلى أخذ الحذر اللازم عند تغيير المسار أو الانعطافب السيارة، كما يجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات، وتجنب تغيير الحارات بشكل مفاجئ على الطرق السريعة، مع العلم بأن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار، وأشارت إدارة المرور إلى حتمية تجنب قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق، نظرًا لما يسببه ذلك على تركيز السائق أثناء القيادة.