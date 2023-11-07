مصرع وإصابة 3 في حادث إنقلاب ميكروباص بالشرقية

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب آخر،بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الإقليمي السعديين بني صالح أمام الضغط العالي، بنطاق محافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، بشأن ورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي السعديين بني صالح أمام الضغط العالي، ما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة آخر بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى السعديين المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثامين تحت تصرف جهات التحقيق، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.