بالارقام.. أندية الدوري السعودي تجيب من الأفضل.. اللاعب الأجنبي أو المحلي؟

تستعرض لكم بوابة الوفد من خلال التقرير التالي مقارنة رقمية بين لاعبي ومحترفي أندية الدوري السعودي وفريق الشباب في الموسم الحالي والموسم الماضي، ومن هو اللاعب الذي تم القضاء عليه ولم يأخذ حقه بسبب عدد الأجانب والاعتماد الكبير عليهم في جميع المباريات.

تعاقد الشباب مع 4 صفقات جديده هي رومان سايس وجوستافو كويلار ويانيك كاراسكو وحبيب ديالو، بعدما وافق النادي على رحيل سانتي مينا وأرون بوبيندزا وكريتشوفياك وكريستيان جوانكا، ليخسر الفريق الكثير برحيل الرباعي المذكور.

مقارنة رقمية لـ الشباب في الدوري الموسم الماضي والحالي

سجل الشباب في الموسم الماضي بمسابقة الدوري 57 هدف وكان صاحب ثالث أقوى خط هجوم ودخل شباكه 33 هدف وأنهى الموسم في المركز الرابع، سجل الفريق في الموسم الحالي حتى الآن 15 هدف ودخل شباكه 19 هدف بعد مرور 12 جولة، ويحتل الفريق المركز العاشر.

رحيل أجانب الشباب أسواء قرار إداري

كريستيان جوانكا لاعب الشباب السابق قبل رحيله شارك في 30 لقاء سجل خلالهم 13 هدف وصنع 3 أهداف، بينما لعب بوبندزا 17 لقاء ساهم فيهم بـ 14 هدف وكان أبرز الراحلين، كما ساهم سانتي مينا بـ 11 هدف خلال 28 لقاء، وساهم لاعب الوسط كريتشوفياك بـ 5 أهداف خلال 31 لقاء.

للرباعي 46 مساهمة تهديفية في الموسم الماضي مع الفريق بمختلف المسابقات، بينما ساهم الرباعي الجديد في 13 هدف حتى الآن وهو معدل ضعيف ولن يرتقي كثيرًا خاصة وأن حبيب ديالو يقترب من الرحيل عن صفوف شيخ الأندية السعودية بسبب المستوى الذي ظهر عليه.

شارك يانيك كاراسكو في 11 مباراة ساهم فيها بـ 9 أهداف، بينما لعب حبيب ديالو 12 مباراة ساهم فيها بهدفين فقط، ولعب رومان سايس في 9 مواجهات سجل هدفين، ولم يساهم جوستافو كويلار.

رحيل تمبكتي مقابل ضد رديف لا يشارك

وافقت إدارة نادي الشباب على رحيل رباعي الفريق بسبب وجود أزمة في العامل المادي بصفوفهم، مما كان السبب الرئيسي وراء الموافقة على رحيل حسان تمبكتي والانتقال لنادي الهلال، وغيرهم من الصفقات التي رحلت، ومقابل تلك الصفقة حصل النادي على خدمات اللاعب عبدالله رديف لمدة موسم على سبيل الإعارة، لكن لم يتم الاعتماد عليه بشكل كامل أو حتى بديل في المباريات، وهو الأمر الأكثر غرابة بالنسبة للجمهور.

يذكر أن جمهور نادي الشباب قاطع مباريات الفريق قبل افتتاح ملعب النادي الجديد، وان الحضور لا يتخطى المئآت في المواجهات.