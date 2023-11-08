بدء فعاليات المؤتمر الطلابي الأول بكلية الألسن فى جامعة الفيوم

شهدت الدكتورة نجلاء سعد القائم بأعمال عميد كلية الألسن بالفيوم ، المؤتمر الطلابي الأول بالكلية تحت عنوان دور النشاط الطلابي في تنمية شخصية الطالب والذى اقيم تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حضر المؤتمر الدكتورة أمل إبراهيم القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمد عبد الرحمن منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الحاضرين، وذلك اليوم الأربعاء بالكلية.

أشادت الدكتورة نجلاء سعد بفكرة المؤتمر وجودة التنظيم وأهمية الموضوعات التي يتناولها، وأوضحت أن الهدف الرئيس للمؤتمر العمل على فتح آفاق جديدة للطلاب للمشاركة والتفاعل بشكل أوسع وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن المؤتمر يتناول العديد من ورش العمل والعروض التقديمية والورقات البحثية التي يقدمها الطلاب، ودعت سيادتها الطلاب لتعلم المهارات والمعارف والأفكار الجديدة المطلوبة في سوق العمل المحلي والخارجي.

من جانبها أكدت الدكتورة أمل أن الكلية تؤمن بالشباب وثقق في أفكارهم وقدرتهم على العمل والإبداع والإنجاز.

تبادل الثقافات

وأشارت إلى أن المؤتمر يسهم فى عرض الأفكار وتبادل الثقافات والاراء، ويبرز المشاركة الإيجابية للطلاب وتمكينهم من إدارة ذاتهم بشكل مستقل من خلال إدارة الندوات وورش العمل.

وأوضح الدكتور وائل طوبار أن كلية الألسن من الكليات المميزة داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يركز بشكل أساسي على إيضاح أهمية النشاط الطلابي في تمكين الطالب وبنائه سلوكيًّا وأخلاقيًّا وعلميًّا، ويكسبه العديد من المهارات الحياتية، حيث يعد النشاط الطلابي مجالا موازيا للتعليم الذاتي وهو عمل تطوعي له رساله نبيلة.

وأكد دعم إدارة الجامعة لكل الأنشطة داخل كلية الألسن وكافة كليات الجامعة.

وأضاف الدكتور محمد عبد الرحمن أن كلية الألسن تدعم طلابها وتمنحهم الفرصة للقيادة والتعبير عن أفكارهم بشكل مستقل، ودعا سيادته الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية، مع الحرص على حضور المحاضرات والتحصيل الدراسي الجيد، مؤكدًا أن النشاط الطلابي أحد أهم المجالات داخل الجامعة وليس مجرد وقت للترفيه بل يمثل فرصة حقيقية للتعلم وبناء العلاقات العامة والتنوع الفكري والاجتماعي.

ويضم المؤتمر العديد من ورش العمل والندوات ومعرضًا فنيًا للأعمال اليدوية يقدمها طلاب وطالبات الكلية.

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