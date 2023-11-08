مجمع نجع حمادي ينظم ندوة بعنوان" شارك واصنع مستقبل بلدك"

عقد مجمع اعلام نجع حمادى اليوم الأربعاء، ندوة بمركز نجع حمادي، تحت عنوان شارك واصنع مستقبل بلدك، وذلك فى إطار الحملة التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت شعار صوتك مستقبلك انزل وشارك.

حاضر فى اللقاء كلا من خالد محمد النحاس المحامى بالاستئناف العالى ومدير الإدارة القانونية بشركة مياه الشرب بنجع حمادى، ومصطفى يوسف نائب رئيس الوحدة القروية لقرية اولاد نجم القبلية.

و افتتحت الندوة وادارتها ماجدة صالح شرقاوى مديرة مجمع اعلام نجع حمادى وتحدثت عن أهمية التوعية بالمشاركة السياسية لدى الفئة أقل تعليما بالقرى والنجوع وأهمية تأثير قادة الرأى على تلك الفئة.

وتحدث خالد محمد النحاس قائلا: إن المشاركة السياسية هى التى ترسم مظاهر السيادة للدولة، واضاف أن الانتخاب والتصويت ليسا حق للمواطن فقط ولكنهما واجب عليه ايضا واضاف ايضا ان أركان الدولة ثلاثة وهم الأرض والشعب والسيادة وهى التى تتمثل فى المشاركة السياسية وابداء الرأى.

وتحدث مصطفى يوسف نائب رئيس الوحدة مضيفا أن على الشعب المصرى فى تلك الظروف العصيبة والصراعات الدائرة بالمنطقة والاهتمام الدولى الذى تحظى به الدولة المصرية فى الوقت الراهن أن يخرج ويدلى بصوته حتى يبعث برسالة إلى المجتمع الدولى بأن الشعب المصرى قادر على صنع مستقبل وطنه.