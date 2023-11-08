سيطرت الحماية المدنية بالقليوبية ، علي حريق محدود في أحد أفرع سلسلة كارفور بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، حيث تصاعدت الأدخنة بالمبنى، فيما دفعت الحماية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن وقوع ضحايا أو إصابات حتى الآن.

السيطرة علي حريق بأحد أفرع كارفور ببنها

وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق في محل ملابس بـ أحد أفرع سلسلة كارفور بدائرة قسم أول بنها وتم غلق المول نهائيًا بسبب الأدخنة المتصاعدة.

وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث والدفع بسيارات الإطفاء، وجار السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة، ولم يسفر عن وقوع ضحايا أو إصابات، فيما قامت الحماية المدنية بفحص اشتراطات الحماية المدنية بالمبنى، ورجحت أجهزة الأمن أن سبب النيران ماس كهربائي، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تأجيل

كما قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، ، تأجيل محاكمة متهم اشترك مع آخرين في التخلص من شخص، وإصابة سيدة أثناء محاولة سرقة سيارة بالطريق العام بدائرة مركز كفر شكر.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 7801 لسنة 2014 جنايات كفر شـكر المقيدة برقم 2772 لسنة 2014 كلي شمال بنها، أن" صالح ع.م" متهم بالاشتراك مع 4 متهمين آخرين بالتخلص عمدًا من المجني عليه " أحمد فتحي إبراهيم " من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن عزموا على استيقافه بقصد سرقة السيارة قيادته كرها عنه، وأشهروا أسلحتهم النارية " محل الاتمام الثالث " في وجهه، وإثر فراره منهم أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية أصابت إحداها رأسه فأردته قتيلًا، حيث أحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية علي النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت بتلك الجناية وتقدمتها وتلتها جنايتين آخر كل حي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان - الأولى تقدمتها وهي شروع المتهمين في سرقة السيارة قيادة المجني عليه سالف الذكر من الطريق العام وبطريق الإكراه والتهديد الواقع عليه والتارك لآثار جروح بالمجني عليها " نزيهة ا.ع" وذلك بأن أشهروا في وجههما أسلحتهم النارية " محل الاتمام الثالث " مهددين إياهما باستخدامها بقصد سرقة سيارتهما وإثر فراره هربا بالسيارة أطلقوا لملاحقته عيارا ناريا أصابه برأسه فأراده قتيلا.