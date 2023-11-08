تعليم الفيوم تنظم ندوات عن الوعي السياحي بمدرسة سنرو والشهيد تامر رمضان

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ندوات عن التوعية السياحية بالمدارس للعام الدراسي 2024/2023م ، من أجل نشر الوعي لدى طلاب المدارس بالمقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، وضرورة الحفاظ عليها وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، والسلوكيات السلبية عند زيارة الأماكن السياحية والأثرية وعند التعامل مع الزائرين. وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

تم تنفيذ الندوات بمدرسة سنرو القبلية القديمة ومدرسة الشهيد تامر أحمد رمضان، وقام بالمحاضرة في الندوات الأستاذة هالة أحمد امين، والأستاذة كريستينا سمير صبحي.

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالشكر والتقدير لفريق العمل بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالفيوم ، ومسئولى ومشرفي الندوات بالتربية والتعليم والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وذلك للتعاون المثمر والفعال ، والجهد المبذول في العمل، وتنفيذ ندوات حول المقومات السياحية للفيوم بالمدارس على مستوى المحافظة.

جولة ميدانية

ومن جهه اخرى قامت الدكتورة للدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، بجولة ميدانية فى مدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية.

وتفقدت وكيل الوزارة ، مدرسة السادات الإعدادية بنين بشرق الفيوم، وتابعت الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، وناقشت طلاب المدرسة للوقوف على المستوى العلمي.

وتابعت مدرسة الشهيد حميدة عبدالفتاح الابتدائية بشرق الفيوم، ومدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العامة العسكرية - إدارة غرب الفيوم التعليمية.

وأشادت مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، والجهد المتميز المبذول في العمل.

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