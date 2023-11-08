عبدالرحمن العبود يشارك في تدريبات الاتحاد بعد غياب 158 يوم

يعود النجم السعودي الدولي عبدالرحمن العبود للمشاركة في تدريبات نادي الاتحاد اليوم، في إطار الاستعداد لمواجهة أبها، ضمن مواجهات الجولة 13 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

بعد غياب 158 يوم.. عبدالرحمن العبود يشارك في تدريبات الاتحاد

يغيب عبدالرحمن العبود عن المشاركة في تدريبات نادي الاتحاد الجماعية منذ 158 يومًا أي منذ 5 أشهر ونصف تقريبًا، وذلك بسبب المشكلات التي وقعت بين اللاعب ومدرب الفريق الراحل نونو سانتو، والذي قرر تجميد اللاعب حتى رحيله في يناير.

أعلن نادي الاتحاد أمس رحيل المدرب نونو سانتو عن صفوف الفريق أمس في بيان رسمي، بعد سلسلة من التعثرات في مسابقة الدوري دوري أبطال آسيا، ليغيب الفريق عن تحقيق الانتصار منذ 5 مباريات على التوالي ببطولة دوري روشن، كما خسر المواجهة الأخيره أمام نادي القوة الجوية العراقي بدوري الأبطال.

مباراة الاتحاد أمام أبها يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويحتل نادي الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة بعد الخسارة في 3 مباريات والتعادل في مثلهم، وتحقيق الفوز في 6 مباريات.