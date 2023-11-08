سفير إندونيسيا: مواقف الأزهر الشريف مشرفة في إقرار الحق ونبذ العنف

خلال تكريم الخريجين والمتفوقين..

عبَّر الدكتور لطفي رؤوف، سفير إندونيسيا بالقاهرة، عن خالص شكره وتقديره للأزهر الشريف وشيخه الجليل؛ لرعايته للطلاب الوافدين من شتى دول العالم، واهتمامه بطلاب إندونيسيا وتخصيص منح دراسية لهم من المرحلة الثانوية إلى إتمام مرحلة الدراسات العليا، وكذا تعاونه مع الحكومة الإندونيسية؛ لتطوير المجال التعليمي والاجتماعي والدعوي وتنمية الموارد البشرية.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الشعوب الإنسانية، خاصة تلك التي يمر بها إخواننا في فلسطين؛ لا يتوقف عن الاهتمام المتزايد نحو تربية الطلاب الوافدين، ويؤدي مع الحكومة المصرية دورًا مهمًّا ورئيسًا، ويكون في طليعة النضال من أجل تحقيق حقوق الاستقلال والدعم وتوزيع المساعدات الإنسانية على إخواننا المتضررين في أرض فلسطين المحتلة.

وأضاف سفير إندونيسيا قائلًا: إن خطوات الأزهر الشريف وموقفه الصارم في إقرار الحق ونبذ العنف من أجل السلام والقضاء على الاستعمار والاحتلال الغاشم في العالم يتوافق مع دستور جمهورية إندونيسيا الذي سنواصل دعمه وتحقيقه، وأتمنى أن تكون تلك القيم النبيلة والقدوة الحسنة من شيخ الأزهر الشريف وقادة الأزهر الأوفياء ومشايخه الأجلاء مصدر إلهام، ويقتدي بها الطلاب الوافدون في الأزهر الشريف.

وأوضح أن هذا الحفل يشارك فيه ما يبلغ 1101 من الطلاب الإندونيسيين من جميع مراحل التعليم العالي من مختلف الكليات النظرية والعملية، مؤكدًا أنه قد تحسنت الإنجازات التي حققها الخريجون من إندونيسيا خلال السنوات الثلاث الماضية؛ ففي عام 2021م نجحت طالبتان في الحصول على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. وفي عام 2022، حصل أحد عشر طالبًا على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. وفي هذا العام حاز خمسة وثلاثون شخصًا على ممتاز مع مرتبة الشرف، وآمل أن يزداد العدد في العام المقبل، وتزداد الإنجازات التي نفتخر بها، ويصير مصدر إلهام وقدوة وتشجيع للطلاب الآخرين لإكمال دراساتهم في الموعد المصرح لهم.

السفير الإندونيسي يوصي الخريجين

وأوصى الخريجين قائلًا: هذا التخرج ليس هو نهاية لعملية الدراسة لكنه بداية النضال من أجل بناء الحضارة أينما كنتم؛ لذلك أينما وطأتم وجه الأرض، فأنتم مسئولون عن نشر تعاليم الإسلام وفقا للمنهج الأزهري.

لا تتوقف أبدًا عن التعلم والتحصيل، واستمر في توسيع معرفتك وخبرتك ومهاراتك لبناء مستقبل أكثر إشراقًا؛ فالمعارف والمهارات هي الزاد الرئيس في الحياة؛ لأن المستقبل سيعرضك في تنافس شديد والمنافسة ستكون أكثر صرامة، والذين لديهم المعارف والمهارات هم القادرون على المنافسة؛ لذلك بالنسبة لأولئك الذين حصلوا على الليسانس (LC)، أقول لهم: واصلوا دراستكم إلى مرحلة الماجستير أو حتى إلى مرحلة الدكتوراه.

وكسفير للأزهر، عليك أن تحافظ على السمعة والصورة الطيبة للأزهر الشريف الذي يعرف بأنه محور الحضارة الإسلامية. وبحفاظكم على سمت الأزهر الطيب، تسهمون في خلق عالم متسامح ومسالم وعادل، وتذكر أنه لكي تحافظ على سمعة الأزهر الطيبة، ليس عليك أن تنتظر أن تصبح ثريًّا أو تتمتع بمكانة رفيعة، ولكن ببساطة أظهر السلوك الأزهري، وهو السلوك الذي يعكس القيم النبيلة ومنهج التوسّط كما تعلمت أنت في الأزهر .

يذكر أن حفل تكريم الخريجين والمتفوقين من طلاب إندونيسيا يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والسيد السفير لطفي رؤوف، سفير إندونيسيا في مصر، وحضور الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين والدعوة الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور بامبانج سوريادي، المستشار التربوي والثقافي لسفارة إندونيسيا، ولفيف من السادة العلماء.