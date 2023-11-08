يفضل الكبار تحضير وصفات مختلفة من شوربات الخضار الطيبة والمفيدة لتعود بالنفع على صحة الجسم.

واليوم نقدم لكم طريقة تحضير وصفة جديدة بسيطة المكونات تسعدي به افراد اسرتك، حضري شوربة الخضار بكريمة الطماطم.

المقادير

- عصير طماطم : 3 اكواب (طازج)

- الكوسا : 3 حبات (مفرومة)

- البطاطس : 3 حبات (مقشرة ومقطعة)

- ملح : حسب الرغبة

- كريمة الطبخ : 2 كوب

- البروكولي : رأس (مقطع)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

سخّني الزبدة في قدر على النار، ثمّ أضيفي البصل وشوّحيه حتى يذبل.

أضيفي البطاطس، والكوسا، والبروكلي، وقلّبي المكونات لخمس دقائق حتى تلين.

صُبي عصير الطماطم الطازج، واغلي المكونات لعدة دقائق.

نكّهي المكونات بالملح، والفلفل الأسود، ثمّ أضيفي الكريمة.

اتركي الشوربة على النار حتى يثخن قوامها.

اطحني الشوربة في الخلاط الكهربائي حتى تصبح ناعمة القوام.

سخّني الشوربة في القدر وقدّميها ساخنة.