مركز إعلام منفلوط ينظم ندوه بعنوان “المشاركه فى الانتخابات واجب دينى ووطنى”

المشاركه السياسية حق و واجب وطني وديني من ضمن فاعليات حمله صوتك مستقبلك ..انزل وشارك والتى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيي التابع للهيئه العامه للاستعلامات عقد مركز اعلام منفلوط ندوه بعنوان “المشاركه فى الانتخابات واجب دينى ووطنى” بجمعية الهدي الشيخ نجيب بالقوصيه وحاضر بالندوه الدكتور حمدي سعيد وكيل وزارة إعلام شمال وسط الصعيد والشيخ خلف عمار مدير عام منطقه الوعظ والفتوي بالازهر سابقا واماني مناع استاذ دكتور الصحه النفسيه وامينه المرأه باتحاد المحلي لعمال أسيوط وعضوه اللجنه النقابيه للعاملين بالاثار

وأشادت مني احمد قطب مدير مركز إعلام منفلوط، بدور الهيئه العامه للاستعلامات فى نشر الوعى ومناقشه مختلف القضايا المجتمعيه التي تهم الفرد والمجتمع وكذلك اهميه المشاركه من طلق المسئوليه العامة بعرض نبذه عن دور الهيئه العامه للاستعلامات و بتوضيح اهميه المشاركه السياسيه وهى واجب على كل مواطن و من أجل مستقبل أفضل

وأشار حمدي سعيد، إلي المقصود بالمشاركه السياسيه وحقوق المواطن وواجباته وان المشاركه فى الانتخابات امانه لابد أن يؤديها الفرد لأن الله سيحاسبه على ذلك وأنها أيضا شهاده وكاتم الشهاده أثم وايضا المشاركه فى الانتخابات فهى شورى بيننا فلابد أن نتمتع بالايجابيه من أجل مستقبل الوطن كما تحدث عن ارتباط المشاركه فى الانتخابات بالولاء والانتماء والترابط بين المواطن ووطنه واخيرا أوصى الا نتكاسل

وأكد الشيخ خلف عمار، أن المشاركه الايجابيه من منظور ديني واجب علي كل فرض يحيا علي الارض الوطن علي نحو يحقق مصالحهم ويحقق أهداف الدولة في البناء والاستقرار وان المشاركة بشكل إيجابي يعبر عن الديمقراطية وامر ضروري في ظل الظروف التي تمر بها المنطقه من مكائد والانسياق وراء الشائعات والأفكار الهدامه وتطرف الفكر الديني

وأضافتت أماني، أن الدوله في مرحله مهمه من حياتنا مبينه أن مصر دوله شابه وان الشباب لهم دور فعال في بناء وطنهم وان المشاركه المكون الرئيسي للمسئوليه الاجتماعيه باعتبار أن المرأة هي نصف المجتمع ف هي القوه المحركه للمجتمعات مطالبة إياهم بالمشاركة الفعاله في الانتخابات الرئاسيه القادمة وان ممارسة السياسه يعزز من الولاء والانتماء للدوله وان هذه اللقاءات فرصة لتبادل الرأى ورفع الوعي لبناء الجمهورية الجديده

وأعرب المشاركين عن دور الهام والفعال للهيئه العامه للاستعلامات مع إطلاق الحملة مؤكدين اهميه المشاركه السياسيه في تعزيز التنميه والظهور في مظهر حضاري لائق امام دول العالم

جانب من ندوة مركز إعلام منفلوط

جانب من ندوة مركز إعلام منفلوط

جانب من ندوة مركز إعلام منفلوط

جانب من ندوة مركز إعلام منفلوط

جانب من ندوة مركز إعلام منفلوط

جانب من ندوة مركز إعلام منفلوط

جانب من ندوة مركز إعلام منفلوط

جانب من ندوة مركز إعلام منفلوط