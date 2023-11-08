هلال القمر والزهرة يلتقيان في مشهد بديع قبل شروق شمس الخميس

يظهر قبل شروق الشمس صبيحة يوم الخميس 09 نوفمبر 2023، هلال القمر المتناقص وكوكب الزهرة يزينان الأفق الشرقي حيث سيفصل بينهما 2.6 درجة في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة بسماء الوطن العربي.

قالت الحمعية الفلكية بجدة، إن القمر والزهرة سوف يظهران سويا قبل شروق الشمس، ببضع ساعات في منظر جميل فهما في الترتيب الثاني والثالث ألمع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس، يمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء الغير مضاء من قرص القمر - وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض.

هلال القمر يمر أمام كوكب الزهرة

وستشهد الأجزاء الغربية والشمالية الغربية من السعودية ومعظم أوروبا وغرينلاند وأجزاء من غرب روسيا وآسيا والأجزاء الشمالية من أفريقيا حدثاً سماوياً نادراً، حيث سيمر هلال القمر أمام كوكب الزهرة وسيكون هذا الحدث في اغلب المواقع خلال النهار والشمس فوق الافق ولكن الفرصة لا تزال ممكنه لرؤية الحدث من خلال المنظار أو تلسكوب صغير فعلى سبيل المثال سيكون الاحتجاب في مدينة جدة مابين الساعه 02:27 ظهراً الى 03:13 عصراً بالتوقيت المحلي.

ظاهرة الاحتجاب

وتعد ظاهرة الاحتجاب حدث فلكي يتم عندما يختفي جسم سماوي بواسطة جسم سماوي اخر، يمر بينه وبين الراصد وعادة يستخدم مصطلح الاحتجاب عندما يمر القمر أمام أحد النجوم أو الكواكب.

لا يمكن رؤية الاحتجاب إلا من جزء صغير من سطح الأرض نظراً لأن القمر أقرب كثيراً إلى الأرض من الأجسام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتماداً على موقع الراصد على الأرض، فهو يختلف كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين أو أربعة أضعاف قطر البدر.

القمر يمر بالقرب من كوكب الزهرة

هذا يعني أنه إذا تم اصطفاف القمر ليمر أمام كوكب أو نجم لراصد على احد جانبي الأرض فسيظهر على بعد درجتين من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض، لذلك بالنسبة لبقية العالم سيبدو القمر يمر بالقرب من كوكب الزهرة فقط على قبة السماء.

عدم النظر مباشرة للشمس

للتذكير عدم النظر مطلقا مباشرة إلى الشمس بالعين المجردة أو بالمنظار والتلسكوبات العادية، وفي حال الرغبه في رصد الشمس يجب باستخدام المعدات المخصصة لذلك فقط.

كوكب الزهرة

وأوضحت الجمعية الفلكية، أن كوكب الزهرة له حجم زاوي معقول في السماء، لذلك على عكس مرور القمر أمام النجوم سيستغرق الكوكب حوالي دقيقة واحدة ليختفي خلف القمر تماماً ثم يبقى محتجباً لمدة ساعة تقريبا ولكن المده الفعليه تعتمد على موقع الراصد حيث يمكن ان يبقى الكوكب محتجباً لمدة تصل إلى ساعة و 20 دقيقة أو أقل لحوالي 45 دقيقة.

نظراً لحدوث احتجاب كوكب الزهرة خلال النهار فهذا يعني أن استخدام المنظار أو التلسكوب الصغير للرصد أمر لا بد منه.

هلال القمر يمكن رؤيته بالعين المجردة في الأفق الجنوبي الغربي وعند توجية المنظار إليه سيظهر الزهرة في مجال الرؤية قبل بداية الاحتجاب حيث سيكون الكوكب ظاهرياً بالقرب من الجزء المضاء بنور الشمس من هلال القمر.

عند الرصد من خلال التلسكوب سيكون كوكب الزهرة في مرحلة طور الأحدب وهو تباين جميل مع هلال القمر.

يذكر أنه سيكون هناك المزيد من الاحتجابات القمرية لكوكب الزهرة حول العالم في عام 2024.