15 نوفمبر.. طرح فيلم "بلوموندو" في مصر والسعودية ودول الخليج

اعلنت " الجهة المنتجة لفيلم "بلوموندو" بطولة حسن الرداد، عن موعد عرض العمل في دور السينما، إذ تقرر أن يكون يوم الأربعاء ١٥ نوفمبر.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، إذ يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر ان يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسا على عقب.

فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه كلا من: ميرنا نورالدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم، وغيرهم كضيوف شرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

ويستعد حسن الرداد للمشاركة في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل محارب، ويشاركه في البطولة عدد من النجوم منهم ماجد المصري، كريم عفيفي، محمود البزاوي، سلوى عثمان، حجاج عبدالعظيم، ونور محمود، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث محارب في إطار اجتماعي شعبي، ويظهر خلاله حسن الرداد بدور سائق ميكروباص اسمه عزيز محارب، أصوله صعيدية ويهرب من الثأر، ويمر بالعديد من الأزمات خلال الأحداث.