محافظ الشرقية يلتقي رئيس الإقليم الثالث بالهيئة العامة للتخطيط العمراني

للبدء في تحديث المخطط الإستراتيجي لبلبيس..

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالمهندس أحمد عبد السميع رئيس الإقليم الثالث بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس سيد عيد نائب رئيس الإقليم الثالث، والمهندس محمود زارع مسئول اعداد المخططات الاستراتيجية بالإقليم الثالث، والدكتور مهندس محمد عراقي مدير المكتب الاستشاري المكلف بتحديث وإعداد المخطط الاستراتيجي لمدينة بلبيس، والمهندس سامح عطية مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، جاء ذلك في حضور المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ، وذلك لاستعراض خطة العمل للبدء في إجراءات تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بلبيس.

وتناول اللقاء بحث الآليات والإجراءات المطلوبة لتحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة بلبيس والذي يأتي في إطار الخطة القومية للدولة للإنتهاء من المخططات الإستراتيجية للمدن بما يستوعب حجم السكان والمشروعات التنموية المستهدفة مستقبلاً وكذلك مناقشة المشكلات التي تواجه المدينة من "عروض الشوارع - توسعات الخدمات - إحتياج المدينة للخدمات والطرق" وإيجاد حلول عاجلة لها لتعظيم الإستفادة من مقومات المدينة.

وأشاد محافظ الشرقية، بالجهد المبذول من الهيئة العامة للتخطيط العمراني والتعاون الدائم والمستمر مع المحافظة ( الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ) للإسراع في إنهاء المخططات الإستراتيجية لمدن المحافظة بما يعمل على الإستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد ويستوعب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع إحتياجات الأجيال القادمة لينعموا بحياة كريمة ومنظمة ولتظهر المدينة بالمنظر اللائق .

ومن جانبه أوضح رئيس الإقليم الثالث بالهيئة العامة للتخطيط العمراني أن إعتماد المخططات الإستراتيجية يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الإمتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية والظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الإشتراطات البنائية الجديدة ومنعاً لإهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة المستقبلية.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد علي أهمية إنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام ، وذلك للحفاظ على خصوصية البيانات والإتصالات القائمة بين الجهات الإدارية وأجهزة الدولة باستخدام شبكة لاسلكية متطورة لتحقيق السيطرة الكاملة على المعلومات والتعاون الدائم بين كافة الجهات المعنية لتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق الهامة وإدارة كافة المخاطر لضمان التعامل اللحظي معها حفاظاً على مقدرات ومكتسبات الدولة والمال العام.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال إنشاء مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بإنشاء شبكة للطوارئ والسلامة العامة موحدة ومؤمنة لتأمين المرافق الحيوية بالمحافظات ، وذلك لدفع عجلة العمل به والوقوف على أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ والعمل علي تذليها، في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة.

وكلف المحافظ السكرتير العام بمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بالمركز وتذليل أي عقبات أمام الشركة المنفذة لسرعة الإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت لإفتتاحه والمساهمة في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهـود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصـة وأرواح المواطنين.

ومن جانبه أوضح سكرتير عام المحافظة أن المركز سيتم تجهيزه بأحـدث الوسائل التكنولوجيـة الحديثـة للحفاظ على خصوصية بيانات الدولة وتقليص زمـن الإسـتجابة للأحـداث الطارئة وسرعة التعامل مع الحـوادث والكوارث من خلال منظومـة واحـدة تشارك فيها جميع الوزارات والمحافظات والهيئات.