ملك الأردن: الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء على أن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي .. قائلا: “المطلوب هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.

وشدد العاهل الأردني، خلال استقباله لرئيس هيئة الأركان البحريني الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي، على ضرورة تكثيف العمل مع المجتمع الدولي للضغط لوقف الحرب على غزة.

وجدد الملك عبدالله الثاني التأكيد على ضرورة بذل أقصى الجهود لحماية المدنيين ورفع الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع.. حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.