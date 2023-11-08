تساعد على خسارة الوزن| طريقة عمل سلطة الكرنب بالفلفل الملون والمشروم

يبحث متابعو الدايت على وجبة صحية تمدهم بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة التي تعطيهم طاقة ونشاط، ولا تشعرهم بالجوع المستمر، لتساعدهم على خسارة الوزن، لذا نقدم لك طريقة تحضير سلطة الكرنب الأبيض بالفلفل الملون والمشروم.

سلطة الكرنب

طريقة عمل سلطة الكرنب بالفلفل الملون والمشروم

المقادير

- كرنب : 2 كوب (مفروم)

- مشروم : كوب (طازج)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- فلفل ملوّن : كوب (مقطع شرائح)

- بصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم شرائح)

- خل : ملعقة كبيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- عصير الليمون : 1 حبة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

وزعي الخل على الكرنب واتركيه لمدة 30 دقيقة.

سخني زيت الزيتون في مقلاة، وقلبي الفطر قليلاً حتى يذبل.

أضيفي الفلفل الملون للكرنب، والفطر المذبل والبصل.

نكهي بالملح، وعصير الليمون، والبقدونس وقلبي السلطة وقدميها.

فوائد تناول الكرنب

تقليل الالتهابات

يحتوي الكرنب على مضادات الأكسدة، والتي تساعد على تقليل الالتهاب المزمن، ويرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من الأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي ومرض التهاب الأمعاء، لذا يعد الكرنب الاختيار الأمثل لعلاج الالتهابات.

يساعد على الهضم

يحتوي الكرنب على ألياف غير قابلة للذوبان صديقة للأمعاء وفقًا لبحث نشرته المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي ، تساعد الألياف في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي عن طريق إضافة كتلة إلى البراز وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة.

تعزيز صحة البشرة

محتوى الكرنب العالي من فيتامين ج يجعله فعالًا في تعزيز صحة البشرة، وتوفير الحماية من أشعة الشمس والمساعدة في التئام الجروح ومحاربة علامات الشيخوخة والتجاعيد وجفاف الجلد.

تعزيز صحة العظام

إن احتواء الكرنب على العديد من المعادن، مثل: الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، يجعل له دور في تقوية العظام ونموها وتعزيز صحتها ووقايتها من هشاشة العظام.

ينظم ضغط الدم

يعتبر الكرنب مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم، وهو معدن مهم يعزز وظائف الجسم ، بما في ذلك مستويات ضغط الدم، ويمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم حالة مهددة للحياة، إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب من خلال التدخلات الغذائية والتمارين الرياضية.

خسارة الوزن

يتميز الكرنب بسعراته الحرارية المنخفضة، حيث يحتوي كوب واحد من الكرنب المطبوخ على 34 سعرة حرارية فقط ، مما يجعله خيارًا ممتازًا للتحكم في الوزن كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف ، مما يعزز مستويات الطاقة ويخلق شعورًا بالامتلاء في المعدة.