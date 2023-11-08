الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ندوة صحية وتمرينات رياضية لبرنامج" ريحانة للفتيات" بجنوب سيناء

نوادى جنوب سيناء
نوادى جنوب سيناء

انطلق اليوم أولى فعاليات برنامج ريحانة للفتيات بندوة صحية و تمرينات رياضية زومبا من بالاستاد الرياضي بطور سيناء، والذي يأتي فى إطار إهتمام الدوله فى إرساء دور المرأه فى المجتمع. 

برنامج ريحانة للفتيات بمحافظة جنوب سيناء 

تتبلور فكرة برنامج "ريحانة" في صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن.

 

الجدير بالذكر أن برنامج ريحانة يستهدف إعلاء قيمة القيادة النسوية في بناء المجتمع، وتوعية الفتيات  بكل حقوقهن سواءً في التعليم أو الرعاية الصحية والإجتماعية والحقوق القانونية، فضلاً عن التعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة.

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الجريدة الورقية