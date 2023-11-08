الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم حُطَام يشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان باكو الدولي للأفلام القصيرة

فيلم حطام
فيلم حطام

يشهد الفيلم الأذربيجاني القصير حُطَام للمخرجة سعاد جارا عرضه العالمي الأول في موطنه ضمن فعاليات النسخة 14 من مهرجان باكو الدولي للأفلام القصيرة 10 - 15 نوفمبر، ومن المقرر أن تحضر المخرجة عرض الفيلم الذي تليه مناقشة مع الجمهور.

أحداث فيلم حطام

 تنطلق أحداث الفيلم عندما يعود محارب مخضرم إلى بلدته باحثًا عن السلام النفسي بينما يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، ولكن تقع صدفة غير متوقعة تضعه في مواجهة مباشرة مع شياطينه الداخلية. حُطَام تأليف وإخراج سعاد جارا، وبطولة أورخان اسكندرلي الذي عادة ما يتعاون مع المخرج الأذربيجاني المعروف هلال بيداروف، ويشاركه البطولة سوري حسين، ريفكا خريبونوفا، إلى جانب عدد من الممثلين غير المحترفين من أهل القرية. الفيلم من إنتاج سعاد جارا وإسماعيل سفرعلي، تصوير أليسا تاريليشيفا، مونتاج أندريه كليشنيكوف

 

معلومات عن المخرجة سعاد جارا

 سعاد جارا صانعة أفلام ومنسقة مهرجانات. حاصلة على درجة الماجستير في الفلسفة والسياسة العامة من كلية لندن للاقتصاد وماجستير في الآداب في الفن الحديث والمعاصر من جامعة غلاسكو في سكوتلاندا، في 2021 قدمت أول أفلامها الروائية القصيرة "Breakfast" وحصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان ماموث لاكيس السينمائي، وفاز بجائزة الجمهور في مهرجان برلين ليفت أوف السينمائي. فاز فيلمها الوثائقي التجريبي القصير "How to Become a Mermaid" بجائزة كودوس في مهرجان أفلام وثائقية بلا حدود. وتعكف حاليًا على فيلمها الروائي الطويل الأول "Hotel Diana" الذي اختير ضمن المشاريع الفائزة في منتدى الإنتاج المشترك "عندما يلاقي الشرق الغرب" في مدينة تريستا. كما اختير ليكون جزء من معمل تطوير ليس إز مور.

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