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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

انطلاق فعاليات مهرجان طنجة للفيلم الـ 12 غدًا

مهرجان طنجة للفيلم
مهرجان طنجة للفيلم

تبدأ فعاليات مهرجان طنجة للفيلم الدولي في نسخته الـ 12، غدًا الخميس،  والتي تستمر فعالياته في الفترة بين 8 - 11 نوفمبر الجاري.

تفاصيل الدورة الـ 12 لمهرجان طنجة للفيلم

تشهد الدورة الـ 12 تواجد سلطنة عمان كضيفة شرف، بجانب  إطلاق مشروع تعاون بين مهرجاني "طنجة للفيلم وغرناطة السينمائي الدولي" بحضور وفد إسباني يتكون من مسؤولين عن اللجنة التنظيمية للمهرجان الأوروبي.

 

يتضمن المهرجان الذي تُقام عروضه بين سينما روكسي وسينما ألكزار، مسابقات الفيلم القصير والروائي، وتتشكل لجنة تحكيمه من الناقدة اليابانية ناناكو تسوكيدات والمنتج العماني عمار آل إبراهيم والمخرج العراقي أوات عصمان علي والناقد المغربي أحمد سيجلماسي.

والفيلم القصير الوثائقي تتكون لجنة تحكيمه من المخرجة السينمائية والكاتبة العمانية ليلى آل حمدون والمخرج الصيني شون على وانغ، والمنتجة التونسية مبروكة خذير، أما الفيلم القصير التحريكي، فتتكون لجنة تحكيمه من الناقدة المغربية جيهان بوكرين، والفرنسي جوليان فوري، والمنتج العراقي دنار عمر فارس والناقدة السينمائية المغربية عفيفة الحسينان.

 

 

 

 

 

 

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