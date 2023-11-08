أسعار البيض اليوم الأربعاء من أرض المزرعة

أسعار البيض.. شهدت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية ومن أرض المزرعة، استقرارًا، إذ سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 122 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض نحو 122 جنيهًا، بينما جاء سعر كرتونة البيض البلدي نحو 129 جنيهًا، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم، وتحرص الوفد على تقديم كافة خدماتها السعرية خلال التعاملات اليومية، كخدمة سعرية تقدمها لمتابعيها للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية لاسيما كرتونة البيض، والتي تهتم بها كافة ربات البيوت حيث تحتوي على قيمة غذائية كبيرة لجميع أفراد الأسرة، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

اسعار البيض اليوم الاربعاء

كرتونة البيض

سعر كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض استقرارًا وصل 122 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر استقرارًا لنحو 124 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

كما ثبت سعر كرتونة البيض البلدي بنحو 129 جنيهًا.

ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

ومن المعروف أيضًا أن خطة تنفيذ المشروعات تضم مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وتتبنى الدولة المصرية حاليًا خطة استراتيجية محكمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة خاصة فيما يتعلق بأسعار البيض وأسعار الدواجن بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

وكانت الدولة المصرية قد خصصت 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير.