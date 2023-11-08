الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي قصف قافلة في طريقها لمستشفى القدس

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن وضع مستشفى القدس في قطاع غزة حرج الآن بشكل كبير، وذلك على صعيد الغذاء والماء، وتعرضت مستشفى القدس خلال الأيام الأخيرة للعديد من التهديدات بالإخلاء أكثر من مرة لقصفها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

قصف مستشفى القدس في قطاع غزة

واوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الوضع في مستشفى القدس وصل لمرحلة حرجة للغاية، مشددة على أن الاحتلال الإسرائيلي قصف قافلة في طريقها لمستشفى القدس.

وناشدت الصحة الفلسطينية، الهيئات والمنظمات الدولية بتقديم كل أنواع الدعم لـ مستشفى القدس في قطاع غزة، موضحة أنه لا مكان آمنا الآن في قطاع غزة، مستشفى القدس يؤوي نحو 14 ألف نازح.

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 10569 شهيدا بينهم 4324 طفلا، وذلك حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ونقلته “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، اليوم الأربعاء.

بيان عاجل من الصحة الفلسطينية بشأن الأوضاع في قطاع غزة

ومن جانب أخر، التقطت صورًا بواسطة الأقمار الصناعية يوم 3 نوفمبر، وأظهرت تموضع القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكدت الصور التي نقلتها شبكة “سكاي نيوز” البريطانية ما تم الكشف عنه مسبقًا من قبل الجيش الإسرائيلي عن تقسيم القطاع إلى شطرين شمالي وجنوبي.

وكشفت الصور الموقع الأول للجيش الإسرائيلي يقع على بعد أقل من كيلومتر من الحدود الإسرائيلية.

وظهر فيه ما لا يقل عن 6 مركبات عسكرية في الصورة عند الخط الذي فرضته إسرائيل لشطر قطاع غزة إلى قسمين.

وفي سياق متصل أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، الأربعاء، دعمهم "هدنات وممرات إنسانية" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وقال الوزراء في بيان مشترك إثر اجتماع في طوكيو "نشدد على الحاجة إلى تحرك طارئ لمواجهة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة.. ندعم هدنات إنسانية وممرات من أجل تسهيل المساعدة المطلوبة بشكل عاجل، وتنقل المدنيين، وإطلاق الرهائن" الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلنت وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، التي ترأست اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في طوكيو، أن دول المجموعة ترى أن مبدأ حل الدولتين هو الأساس الوحيد لتسوية الصراع في الشرق الأوسط.