فلسطين: نرفض أي حلول جزئية لقطاع غزة بعيدة عن الضفة الغربية والقدس

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش وضوح الموقف الفلسطيني حيال الأحداث الراهنة في قطاع غزة، موضحا أن الأولوية الحالية تتمثل في وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل ودائم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

ورفض الهباش ـ في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم (الأربعاء) ـ كافة المقترحات والخطط الدولية والغربية التي تتحدث عن مستقبل قطاع غزة من دون التطرق إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة، مؤكدا أهمية وضع حلول عاجلة لوقف العدوان في كافة الأراضي الفلسطينية التي تعد وحدة واحدة لا تتجزأ عن البلاد.

وشدد الهباش على مسؤولية الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية عن كافة الاراضي الفلسطينية بما فيها غزة، مستنكرا في الوقت نفسه كافة المحاولات الإسرائيلية التي تهدف لفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية زعماء العالم بحث إسرائيل فورا على وقف ما وصفه بأنه "إبادة جماعية ضد شعبه"، مؤكدا أن الهجمات الإسرائيلية تعد انتهاكا للقانون الدولي، كونها عمليات قتل منهجية ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ورفض اشتيه - في مقابلة خاصة مع هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أذاعتها اليوم الأربعاء - مزاعم إسرائيل المتعلقة باستخدام حركة "حماس" للمدنيين والأطفال كدروع بشرية.

وأوضح أن معاناة الشعب الفلسطيني لم تبدأ في السابع من أكتوبر، مشيرا إلى أنه عندما يقول البعض إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ماذا عن الشعب الفلسطيني هل ليس لديه الحق ذاته؟!.

وأشار إلى أن فلسطين هي آخر مستعمرة وآخر دولة محتلة في العالم، مؤكدا ضرورة توقف إسرائيل عن احتلال الأراضي الفلسطينية.

وتابع اشتيه قائلا إن المصابين لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات، كما أن المستشفيات ليس بها دواء مؤكدا أن قطاع غزة يحتاج إلى 500 شاحنة يوميا لتوفير المواد الغذائية ومياه الشرب والمواد الإغاثية الأخرى اللازمة للسكان.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني بزيادة المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها عبر معبر رفح إلى قطاع غزة بشكل كبير.

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