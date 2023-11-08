أسعار الدواجن اليوم الأربعاء من أرض المزرعة.. الساسو بكام؟

سعر الدواجن.. أسعار الدواجن.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الفراخ خلال بداية التعاملات الصباحية، اليوم الاربعاء، إذ سجل سعر الفراخ البيضاء نحو 65 جنيهًا في أرض المزرعة.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 65 جنيهًا و109 جنيهات.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن اليوم الأربعاء، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات وما يستجد من أسعار جميع السلع لا سيما أسعار الدواجن، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الفراخ اليوم الاربعاء

الدواجن

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة استقرارًا وصلت إلى 65 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الدواجن الساسو

كما ثبت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 86 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي

وجاءت أسعار الدواجن البلدي مستقرة لتباع بنحو 109 جنيهات.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 53 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 26 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 43 جنيهًا عمر يوم بيور.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 66 جنيهًا، عمر 15 يوم.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 56 جنيهًا، عمر يوم.

وسجل سعر البط المولار البغال 50.5 جنيه عمر يوم.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 50 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 120 جنيهًا.