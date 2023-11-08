"التحالف الوطني": نجهز قافلة مساعدات ثالثة لقطاع غزة.. الغذاء الأولوية الآن

أكد محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أن أولوية المساعدات التي يتم تقديمها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة تختلف من وقت لآخر، مشددًا على أن القافلة الأولى كانت للأدوية والمستلزمات الطبية، ولكن كانت الأولوية للقافلة الثانية للمواد الغذائية.

المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة

وكشف “فؤاد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، عن نوعية المساعدات المقدمة لقطاع غزة، مشددًا على أن جمعية الأورمان كانت متواجدة منذ اللحظة الأولى مع القافلة الأولى، والتي كان قوامها 108 شاحنات، مؤكدًا أن "التحالف الوطني" بصدد التجهيز لقافلة مساعدات ثالثة، الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن الأولوية في قافلة المساعدات الثالثة والتي بصدد تجهيزها من التحالف الوطني تكون الأولوية فيها للمواد الغذائية، مؤكدًا أن تحرك هذه القافلة سيكون بدءًا من يوم السبت المقبل.

ووجه نائب رئيس جمعية الأورمان، الشكر لكل المصريين المتبرعين، والتي تعدت نسبة مشاركتهم أكثر من 80%، مؤكدًا ن جمعية الأورمان لها مشاركة كبيرة في تجهيزات القافلة الثانية، من حيث تجهيزات المواد الغذائية سريعة التجهيز أو المعلبات والأدوية والمستلزمات والبطاطين وأغطية الشتاء.



وأضاف أن كل التجهيزات تتم بالتنسيق بين الجانب المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، بعد معرفة الأولويات والاحتياجات، فيتم التنسيق كمؤسسات مجتمع مدني تحت مظلة "التحالف الوطني"، والتي تتم تلبيتها على الفور.

التحالف الوطني: "تدفق المساعدات إلى رفح رسالة إنسانية للعالم"

قال عصام عبدالرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: “إن تدفق المساعدات والشاحنات المرسلة إلى معبر رفح والمتطوعين، يعتبر رسالة إنسانية جديدة وكبيرة دعمًا لأهالي غزة”.

وأضاف “عبدالرحمن” خلال مداخلة هاتفية عبر على “إكسترا نيوز” أنه منذ اندلاع الأحداث واستشعار الدولة المصرية بأهمية دورها تجاه القضية الفلسطينية، قام التحالف بتشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على محاور عدة، وهي رصد الاحتياجات وتلبيتها، وتحريك المساعدات باستراتيجيات معينة تناسب الظرف، وكذلك دعم وحشد الشباب لتوصيل المساعدات.

وتابع: “نجحت الضغوط المصرية وشباب التحالف في زحزحة الموقف الإسرائيلي وفتح المعبر ومواصلة الجهود، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والسير خلف الجهود السياسية، مع التوسع في وصول المساعدات لأهالي غزة، بعد وتيرة مرور 15 شاحنة يوميًا، واليوم منذ بدء التحرك البري يتم توصيل حوالي 50 شاحنة يوميًّا”.