تموين الشرقية يُكثف حملاته المفاجئة على المخابز والمحال التجارية ببليس

ويحرر محاضر للمخالفين..

كلَّف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي؛ للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً للتوجيهات، قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة محمود درويش مدير الادارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة بحملة تفتيشية على المخابز والمحال التجارية، وأسفرت الحملة عن من تحرير عدد (١٨) محضر إثبات حاله ضد أصحاب مخابز بلديه مخالفه وجاءت بياناتها علي النحو التالي:

تحرير (٧) محاضر إثبات حالة ضد أصحاب مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم تقديم سجل بناحية "حفنا - الشيخ سعد - أولاد سيف - النوبة".

تحرير (٥) محاضر إثبات حالة ضد أصحاب مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية بناحيه "الدهشانة ،انشاص، الزوامل".

تحرير (٦) محاضر إثبات حالة ضد أصحاب مخابز لعدم نظافه أدوات العجين - عدم تقديم سجل بناحية "قرية أنشاص الرمل، الزوامل، قريه بيشة عامر".

ولإحكام الرقابة علي الأسواق والأنشطة التجارية فقد تمكنت إدارة تموين بلبيس من شن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية، وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي :

· تحرير محضر رقم (٢٠٩٧٣) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحبة سوبر ماركت بناحية بساتين بركات لحيازتها وعرضها للبيع سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على (١٠٠) كيلو سكر.

· تحرير محضر رقم (٢٠٩٧٤) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحيه "بساتين بركات -بلبيس" لعدم إعلانه عن اسعار السلع المعروضه للبيع بالمحل أثناء التفتيش.

· تحرير محضر رقم (٢٠٩٧٥) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحبه محل بقاله لحملها شهادة صحية منتهية وغير سارية أثناء التفتيش .

· تحرير محضر رقم (٢٠٩٧٦) جنح مركز شرطة بلبيس بناحية قرية جلفينا ضد صاحب محل لبيع المبيدات الزراعيه لعدم الإعلان عن سعر بيع السلع المعروضه في المحل أثناء التفتيش.

يذكر أن إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الادارة وبمشاركة مفتشي الإدارة، قد تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل بيضاء اللون محملة بكمية من سماد اليوريا المدعم مقدارها (٥٠ ) شيكارة زنة الشيكاره الواحده ٥٠ كيلوجرام، بكمية مقدارها ٢ طن ونصف، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة ،وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما شنت إدارة تموين الصالحية الجديدة برئاسة الدكتور ابراهيم سلام مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة، حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي :

· محضر رقم ٣٦٥٧ لسنه ٢٠٢٣ جنح قسم شرطة الصالحية الجديدة ضد أحد التجار لحيازة وتجميع عدد ٢٠ شيكارة أسمدة خاصة بوزارة الزراعة محظور تداولها بغرض الإتجار زنة الشيكارة ٥٠ كجم بإجمالي كمية قدرها طن.

محضر رقم ٣٦٩٥ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم شرطة الصالحية الجديدة ضد أحد أصحاب محطات الوقود لحيازة وتجميع كمية بنزين ٨٠ مقدارها ١٠٠٠ لتر بهدف الاتجار بها في السوق السوداء.

كما قامت الحملة بتحرير 4 محاضر ضد أصحاب مخابز مخالفه لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين.

كما قامت إدارة تموين بلبيس بشن بحملة تموينية على الأسواق والأنشطة التجاريه لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضه للبيع وخاصة السلع الغذائية، وتمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة محمود درويش مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة من تحرير عدد محاضر ضد المخالفين وجاءت علي النحو التالي :

1- تحرير محضر رقم (١٩٦٠٠) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مخبز سياحي بناحية ابو سمران - بلبيس لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ علي {١٥ طن } دقيق سياحي مجهول المصدر وبدون فواتير والمضبوطات تحت إذن وتصرفات النيابة العامة بشأنها وجاري العرض عليها.

2- تحرير محضر رقم (١٩٤٧٨) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب ومسئول طلمبة مواد بتروليه لتموين السيارات بطريق بلبيس- جلفينا لممارسته نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على {٥٠٠} لتر سولار.

3- تحرير محضر رقم (١٩٤٧٧) جنح مركز شرطة بلبيس ضد موزع اسطوانات غاز بناحية المنشية الجديدة بساتين الإسماعيلية لتوزيعها اسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص.

4- تحرير محضر رقم (١٩٤٧٩) جنح مركز شرطة بلبيس ضد مدير مسئول توزيع أنابيب البوتاجاز بناحية بساتين بركات لعدم إعلانه عن سعر توزيع أنابيب البوتاجاز وعدم إعلانه عن الموزعين المعتمدين للمستودع.