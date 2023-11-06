"صحة الشيوخ" توصي بـتشغيل عيادة علاج أمراض الصحة النفسية بمستشفى الخارجة العام

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اليوم اجتماعا برئاسة النائب الدكتور علي مهران رئيس اللجنة وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، النائب عمرو حجاب وكيل اللجنة، النائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة .

حيث ناقش الاجتماع الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور مؤمن معاذ بشأن "إنشاء قسم للأمراض النفسية وعلاج الإدمان بمحافظة الوادى الجديد"،



وقال النائب مؤمن معاذ مقدم الاقتراح برغبة أنه نظراً لتزايد حالات الأمراض النفسية والإدمان فى مصر، وبما أن محافظة الوادي الجديد هي الوحيدة التي ليس بها أى قسم للأمراض النفسية أو علاج الإدمان على الرغم من أنها المحافظات الواعدة التي تلقى اهتمام القيادة السياسية في التنمية الشاملة والمستدامة، وحيث أن هذا النوع من الأمراض أصبح أكثر انتشاراً، فلابد من التصدي له للحفاظ على صحة المواطنين.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عبد الحليم محروس مدير مديرية الصحة بمحافظة الوادى الجديد أن محافظة الوادى الجديد مترامية الأطراف وتعدادها 270 ألف نسمة وفي الآونة الأخيرة تم الاهتمام بهذه الأماكن من خلال ارسال قوافل طبية وتجهيز عيادة صحة نفسية للمتابعة، ولكن لا يوجد لدينا أماكن لحجز الحالات فمن الممكن عمل عيادة في مستشفى الداخلة وأخرى في مستشفى الخارجة والفرافرة للتعامل مع مرضى الصحة النفسية والإدمان حتى يمكن حجزهم.

وفي السياق ذاته قال الدكتور السيد خليل مدير إدارة التخطيط بالأمانة العامة للصحة النفسية أنه لدينا عجز في الكوادر الطبية بمستشفى أسيوط علماً بأن المستشفى لا تستوعب العديد من الحالات المرضية النفسية وليس لديهم مانع من توفير أية اشتراطات لازمة للبناء، وكذا أية احتياجات أو تجهيزات يحتاجها أى قسم أو مستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية في محافظة الوادى الجديد علماً بأن المريض النفسي يحتاج إقامة طويلة بالمستشفيات النفسية، كما أنه يجب أن تتوافر بها المساحات الخضراء الواسعة وفقاً للاشتراطات.

ومن جانبه اقترح الدكتور على مهران رئيس اللجنة حلين لسرعة الانتهاء من مشكلة علاج المرضى، أحدهما يتم تطبيقه على المدى القصير وهو توفير عيادة لعلاج الأمراض النفسية والادمان والاستعانة بأطباء اخصائيين لعلاج الأمراض النفسية من كلية طب جامعة الوادى الجديد، والأخر على المدى الطويل أن يتم إنشاء مستشفى جامعية تتبع كلية طب الوادى الجديد، وتوفير جناح بها لعلاج الأمراض النفسية والادمان.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بـتوفير طبيب مقيم لتشغيل عيادة علاج أمراض الصحة النفسية والإدمان بصفة مستمره بمستشفى الخارجة العام.

وموافاة اللجنة بخطة تشغيل كافة مراكز الوادى الجديد (الخارجة – الداخلة – الفرافرة) التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية ومدى استعدادها وتغطيتها بالأطباء من مستشفى أسيوط الجامعى.