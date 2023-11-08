أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء من أرض المزرعة

شهدت أسعار الكتاكيت بمختلف انواعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء من أرض المزرعة، استقرارًا، بالرغم من ارتفاع بعض الانواع كـ الساسو والذي سجل نحو21.75 جنيه، وسجل سعر الكتكوت بشركة أمات للدواجن نحو 34.5 جنيه «روص-IR».

ورغم ذلك يتوقع عدد من خبراء الدواجن أن يسود الهدوء والاستقرار في أسعار الكتاكيت اليوم خلال الفترة المقبلة والتي من المحتمل أن تنخفض أيضًا وذلك بحسب تصريحات سبق وأدلى بها سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية لاسيما أسعار الكتاكيت، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

أسعار الكتاكيت اليوم الاربعاء

الكتاكيت

سعر الكتكوت الأبيض

سجل سعر الكتكوت الأبيض 31.25 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي

سجل سعر الكتكوت البلدي 11.75 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو

سجل سعر الكتكوت الساسو 21.75 جنيه.

وفى عدد من الشركات الخاصة بالدواجن قد وصل سعر الكتكوت اليوم كالتالي:

متوسط سعر الكتكوت الأبيض شركات نحو 34.5 جنيه

سعر الكتكوت شركة أمات للدواجن 34.5 جنيه «روص-IR».

سعر الكتكوت شركة أسيوط للاستثمار والتنمية 36.5 جنيه «روص».

سعر الكتكوت شركة كايرو ثري ايه للدواجن 34.5 جنيه «هابر وافشنسي بلس».

سعر الكتكوت شركة مجموعة الصلاح 32 جنيهًا «كب».

سعر الكتكوت شركة مجموعة الوادي 32.5 جنيه «روص».

سعر الكتكوت شركة حسن الغريب 30 جنيهًا «أربو».

سعر الكتكوت سمان أبيض بيور نحو 6 جنيهات.

سعر الكتكوت سمان أبيض 4 جنيهات.

سعر الكتكوت سمان أسمر 3.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البیضاء الیوم

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 53 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 26 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 43 جنيهًا عمر يوم بيور.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 66 جنيهًا، عمر 15 يوم.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 56 جنيهًا، عمر يوم.

وسجل سعر البط المولار البغال 50.5 جنيه عمر يوم.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 50 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 120 جنيهًا.