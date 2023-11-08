ثقافة جنوب سيناء تناقش أثر التغيرات المناخية على البيئة

نظم فرع جنوب سيناء مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والأدبية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد خلال شهر نوڤمبر الجاري.

وفي السياق شهدت مدرسة الزهور الثانوية بطور سيناء، محاضرة بعنوان "التغيرات المناخية" تحدث خلالها عماد أحمد - معلم خبير بالتربية والتعليم عن أسباب التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن دول العالم أجمع تعاني من تلك الأزمة الناتجة عن الثورة الصناعية وتزايد الانبعاثات الضارة بالغلاف الجوي للكرة الأرضية، الأمر الذي جعل العالم يواجه تقلبات مناخية لا حد لها.

كما تحدث عن مدى تأثير التغيرات المناخية على كل من الموارد المائية، المحاصيل الزراعية، والسياحة البحرية، وكيفية مواجهة هذه الظاهرة.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج، أقام بيت ثقافة دهب ورشة حكي قامت خلالها إيناس حمدي بمناقشة قصة "رحلة ابن بطوطة" للمؤلف يعقوب الشاروني، بحضور عدد من طلاب مدرسة دهب الابتدائية، بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء.