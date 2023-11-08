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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

في اليوم العالمي للعمران.. خبير: ارتفاع أسعار الطاقة أثر على سوق العقارات

الدكتور مصطفى ابو
الدكتور مصطفى ابو زيد - الخبير الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إنه في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها الحالية على الاقتصاد المصرى أثر بشكل كبير على قطاع العقارات فى مصر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات التضخم.

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ارتفاع أسعار المواد والتشييد 

وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن أسعار الطاقة شكلت جزءًا مهمًا في ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة فيما يتعلق بأسعار الغاز والذى يعد مدخلًا أساسيًا فى صناعة الحديد والصلب والسيراميك والأسمنت مما كان له أكبر الأثر في ارتفاع تكاليف الإنتاج في تلك الصناعات وبالتالى ارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد.

سوق العقارات في مصر 

وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن ارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد ترتفع معه تكلفة إنشاء الوحدات السكنية، وفى المقابل زيادة معدلات التضخم عملت على تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين وبالتالى نجد أمامنا معروض كبير من الوحدات السكنية المغلقة أو قيد الإنشاء مقابل طلب ضعيف لتزايد الأسعار بشكل متتالٍ يجعل من الصعب على المواطن التعاطي معه فى المستقبل وإذا استمر هذا الوضع على هذا المنوال سيزداد الأمر صعوبة على قطاع العقارات فى مصر، على حد قوله.

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