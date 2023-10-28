أزمات الاتحاد عرض مستمر وسانتو يقترب من الرحيل "تقرير"

وقع فريق نادي الاتحاد بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو في تعثر جديد بمواجهات الدوري السعودي للمحترفين، مما يجعل المدرب في موقف صعب قبل استكمال ما تبقى من الموسم الحالي محليًا وقاريًا.

أزمات الاتحاد عرض مستمر.. الجهاز الفني في موقف صعب

تعثر الاتحاد للمباراة الرابعة على التوالي عندما تعادل مع الحزم بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي، وكان العميد متقدمًا في النتيجة، الأمر الذي جعل الجمهور ينتقد اللاعبين ويطالب برحيل الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو.

بداية هبوط المستوى عندما فاز الاتحاد على الخلود بركلات الترجيح في كأس الملك بعد التعادل بهدف لكل فريق، وتبدأ بعدها رحلة التعثرات المستمرة في مباريات الدوري بثلاثة تعادلات وهزيمة أمام النادي الأهلي.

فرصة أخيره أمام نونو سانتو لتحسين النتائج

أمام نونو سانتو 4 مباريات مهمة للغاية في كأس الملك أمام الفيحاء المعروف بمواجهات الكأس، ثم يلاقي الشباب في الدوري وبعدها أمام القوة الجوية في دوري أبطال آسيا، والختام أمام نادي أبها في مسابقة دوري روشن.

يحتاج نونو سانتو للفوز فيها جميعًا حتى لا يكون عرضة للرحيل النهائي عن صفوف الفريق قبل فترة التوقف الدولي الأخيره لمواجهات المنتخب السعودي واستعداداته لتصفيات كأس العالم 2026 وبطولة كأس آسيا 2023 المقرر لها في قطر يناير 2024.

فقد انتهت بالفعل مرحلة جس النبض ودخل العميد في صراع الحسم المواجهات النارية التي لا تقبل تعادل أو هزيمة من أجل تحقيق لقب دوري أبطال آسيا والفوز بقلب الدوري للمرة الثانية على التوالي، والتغلب على مشكلة النقص العددي بسبب الإصابات التي ضربت صفوف العميد مؤخرًا.

هبوط تدريجي بسبب الإصابات

هبط الاتحاد للمركز الـ 6 في جدول ترتيب الدوري السعودي بعدما كان متصدرًا الترتيب ويمتلك في رصيده 21 نقطة حصدها من الفوز في 6 مباريات وتعثر في 5 مواجهات منها 3 تعادلات.

منذ إصابة أحمد حجازي بالرباط الصليبي وبدأ الضعف يظهر على دفاعات العميد، وكان واضحًا اكثر بعد تعرض أحمد شراحيلي للصليبي أيضًا، ليفتقد النمور لثنائي قلب الدفاع الأساسي.